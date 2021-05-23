فيديو أروى تهاجم منى السابر مجددا وتطالبها بكشف حقيقة ما فعلته حلا الترك

أروى شنت هجوما جديدا على السيدة منى السابر والدة الفنانة الشابة حلا الترك، حيث طلبت الفنانة اليمنية من منى السابر أن تبدأ في إصلاح صورة ابنتها حلا والتي تأثرت كثيرا بعد أزمتها معها.

أروى تهاجم منى السابر مجددا

أروى نشرت عبر حسابها على "سناب شات" فيديو توجه فيه انتقادات للسيدة منى السابر على خلفية تقديم الأخيرة التهنئة لابنتها حلا الترك بمناسبة عيد ميلادها الـ19، وطلبت أروى منها الكشف عن أي تطورات في علاقتها بابنتها وتحديدا بعد الأزمة الأخيرة التي وقعت بينهما وكادت أن تتسبب في سجن منى السابر، أروى أوضحت في الفيديو أن هناك تطورات إيجابية في الأزمة بين حلا الترك ووالدتها بدليل عدم سجن الأخيرة بسبب القضية فقالت: "عندما يحدث شيء جدير بالاهتمام بينك وبين ابنتك سواء قامت بمصالحتك أو تنازلت عن القضية التي كانت مرفوعة ضدك وكادت تتسبب في سجنك لماذا لا تظهرين وتكشفين عنه؟".

أروى تطلب من منى السابر إصلاح صورة ابنتها حلا الترك

أروى أكدت أن ظهور منى السابر والحديث عن أي تفاصيل إيجابية بينها وبين ابنتها سوف يساعد على إصلاح صورة الأخيرة أمام الجمهور خصوصا أنها تأثرت بعدما كشفت والدتها عن القضية، وطلبت أروى من منى السابر أن تساعد في تحسين صورة ابنتها أمام الجميع ولا تكتفي فقط بتقديم التهنئة لها بمناسبة عيد ميلادها فقالت أروي: "حديثك سوف يساعد في إصلاح صورة ابنتك أمام الجميع، لكن في النهاية هذا شيء رائع، ومن يشعر بحالة من التعجب مثلي يخبرني".

أروى قد هاجمت منى السابر في الأشهر الماضية على خلفية ظهور الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي والحديث عن ما قامت به ابنتها حلا الترك في حقها ومطالبتها بدفع أموال قد حصلت عليها في السابق أو أن يتم حبسها، وأكدت أروى أن منى السابر قد تسببت في تشويه صورة الابنة أمام الجمهور.

منى السابر تحتفل بعيد ميلاد ابنتها حلا الترك

منى السابر حرصت خلال الأيام الماضية على توجيه تهنئة خاصة لابنتها حلا الترك، بالرغم من الأزمة التي انتشرت تفاصيلها طوال الفترة الماضية، حيث نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام"، رسالة تهنئة لابنتها وقالت فيها: "عيد ميلاد سعيد لابنتي المميّزة.. أحبكِ اليوم وغداً ودائماً"، كما شاركت أيضاً صورة تعبيرية لأم تحمل طفلة ويشكلان معاً قلبا كبيرا، تعبيرًا عن مدى قوة علاقة الأم بابنتها.

يذكر أن منى السابر قد كشفت تطورات قضيتها مؤخرًا مع ابنتها حلا الترك، وموقفها القانوني في القضية بعد انتهاء المهلة المحددة لها لدفع مبلغ 200 ألف دينار بحريني لابنتها أو الحبس لمدة عام، وقالت منى السابر في تصريحات لها إنها تقدمت بطلب لاستبدال عقوبة الحبس بعد فشلها في جمع المبلغ المطلوب في المهلة المحددة، وأشارت إلى أنها مثل أي متهم في هذه القضايا لا يعرف الخطوة القادمة، ولكنها تنتظر العقوبة البديلة.