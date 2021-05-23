أول صورة للفنانة إنتصار الشراح بعد أشهر من دخولها المستشفى.. بدأت التجاوب مع العلاج

إنتصار الشراح، الفنانة الكويتية القديرة، عادت لتصدر اهتمامات الجمهور بعد نشر أول صورة لها من المستشفى بعد أشهر من دخولها العناية المركزة بسبب أزماتها الصحية.

أول ظهور لإنتصار الشراح من المستشفى

وطمأن الفنان الكويتي محمد العجيمي الجمهور على الحالة الصحية للفنانة إنتصار الشراح، بعد أشهر من دخولها المستشفى بسبب أزماتها الصحية، ونشر صورة لها على سرير المرض بالمستشفى، والتي تعتبر أول ظهور لها منذ الإعلان عن أزمتها الصحية نهاية العام الماضي، وطمأنت الفنانة إنتصار الشراح الجمهور بعد ظهورها في الصورة وهي مبتسمة وهو ما اعتبره الجمهور دليلاً على تحسن حالتها النفسية والصحية مؤخراً.

تطورات جديدة في حالة انتصار الشراح الصحية

وكشف محمد العجيمي عن تطورات جديدة في حالة انتصار الشراح الصحية، في تعليقه على الصورة والتي التقطها بعد زيارته لها بالمستشفى، وقال العجيمي إن الفنانة إنتصار الشراح بدأت التجاوب مع العلاج، وأضاف:" لاتنسون الفنانة القديرة انتصار الشراح من دعائكم بالشفاء العاجل..الحمدلله قاعدة تتجاوب للعلاج"، ولاقت الصورة تفاعل كبير من الجمهور لكونها الظهور الأول للفنانة انتصار الشراح بعد أشهر من إثارتها قلقهم بسبب دخولها المستشفى ومعاناتها من أزمة صحية.

تفاصيل حالة انتصار الشراح الصحية

ويذكر أن الفنانة انتصار الشراح قد نقلت إلى العناية المركزة في شهر مارس الماضي، إثر إصابتها بتسمم في الدم، بالإضافة إلى معاناتها مع بعض الصعوبات في التنفس، وأقلقت الجمهور على حالتها الصحية قبل أن تستجيب للعلاج مؤخراً، وبدأت أزمة الفنانة انتصار الشراح الصحية في شهر نوفمبر الماضي، بعد نقلها إلى غرفة العناية المركزة في المستشفى الأميري، بعد مضاعفات مرت بها نتيجة إجرائها عملية جراحية لاستئصال تقرحات في الأمعاء، وذلك بعد فترة من شعورها بألم بالمعدة، وخضعت بعده لمنظار لمعرفة السبب لكنها لم تستجب للعلاج الذي وصفه لها الطبيب، الذي قرر بعدها أن تخضع لعملية جراحية نتجت عنها تلك المضاعفات.

و أصيبت الفنانة انتصار الشراح بمضاعفات خطيرة بعد العملية الجراحية وذلك بسبب معاناتها في الأساس من مشاكل في الكلى، إضافة إلى مرض الضغط والسكري، وتحدثت ابنتها مؤخراً عن حالتها الصحية وقالت أن والدتها ما زالت تعاني من آلام ومتاعب رغم مغادرتها المستشفى بعد العملية الجراحية.