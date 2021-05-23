تعافي دلال عبد العزيز من فيروس كورونا ورامي رضوان يحسم الجدل حول إبلاغها بوفاة سمير غانم

دلال عبد العزيز شغلت الجمهور بعد الإعلان عن وفاة زوجها سمير غانم، خاصة بعد الغموض حول حالتها الصحية وتردد أخبار حول إخفاء خبر وفا سمير غانم عنها حتى لا تتدهور حالتها، وعلق رامي رضوان عن الأمر وحالة دلال عبد العزيز اليوم.

حسم جدل معرفة دلال عبد العزيز بوفاة سمير غانم

وكشف الإعلامي رامي رضوان اليوم عن تفاصيل حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية في تدوينة له على فيسبوك، وأعلن شفائها من فيروس كورونا بعد ان جاءت المسحة الأخيرة سلبية، إلا إنه كشف عن أمر صادم للجمهور بإخفائهم خبر وفاة سمير غانم عنها خوفاً من تدهور حالتها الصحية في المستشفى، وقال رامي رضوان في تدوينته:" الأهل والأصدقاء لكل من يحاول الإتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة..".

تعافي دلال عبد العزيز من فيروس كورونا

وتابع رامي رضوان في تدوينته عن حالة دلال عبد العزيز:" نعتذر عن عدم قدرتنا الرد لأننا متواجدون طوال الوقت الى جانب حبيبتنا الغالية دلال عبد العزيز (سلبي كورونا منذ أيام) والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي سمير غانم (نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من إدعى غير ذلك) لا أراكم الله مكروه في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها، الحمد لله على كل شيء، نشكركم لتفهمكم والإكتفاء بالرسائل النصية.. ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب".

رامي رضوان يعلق على جنازة سمير غانم

وكان رامي رضوان قد نشر صورة تضم عدداً من أشهر أدوار سمير غانم في المسرح والتلفزيون والسينما ونعاه برسالة مؤثرة وعلق على جنازته المهيبة وقال :"بعض من الشخصيات التي قدمها وأمتعنا بها على مدار عشرات السنين كل واحد فينا ممكن يكون حب شخصية أكتر من التانية لكن كلهم استحوذوا على قلوب أجيال وإفيهات كل شخصية محفورة في عقولنا.. ومتضفرة في هزارنا.. هذا الرجل العظيم صنع البهجة..".

وتابع رامي رضوان:" ولم يعرف الحزن طريقا له حتى في يوم رحيله. ماكنتش جنازة..كانت موكبا مهيبا لملك يزف إلى جنة الخُلد بإذن الله.. هتوحشنا رغم ثقتي إنك هتفضل معنا في كل ثانية بروحك المبهجة وسيرتك الجميلة وقلبك الأبيض وإفيهاتك اللي بنبني كلامنا عليها وبها. سمير غانم هو إكسير الضحك وكنز السعادة الذي لم ولن ينضب".