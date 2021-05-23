فيديو تصريحات صادمة لـ حورية فرغلي:"أختي تكرهني وأمينة خليل ابنة خالتي ولم تسأل عني"

حورية فرغلي حلت ضيفة اليوم على برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، وكشفت كواليس جديدة عن فترة مرضها والعملية الجراحية التي خضعت لها مؤخراً في أمريكا وعدة أسرار أخرى عن حياتها.

حورية فرغلي: محمد رمضان خذلني بعدما ساندته في بداياته

وتحدثت حورية فرغلي في البرنامج عن علاقاتها داخل الوسط الفني، وعن الصدمة التي تلقتها بسبب تجاهل زملائها وأصدقائها لها طوال السنوات الماضية، وقالت إن محمد رمضان لم يسأل عنها في فترة مرضها، وتحاشى السلام عليها في إحدى المرات، وأضافت إنها لا تعرف سبب ذلك خاصة إنها وقفت بجواره في بداياته الفنية، وقالت إنها كانت البطلة النسائية في فيلميه "عبده موتة" و"قلب الأسد" ولم تتقاضى أجراً لرغبتها في مساندته واعتبرت ذلك هدية منها له.

حورية فرغلي: أمينة خليل ابنة خالتي ولم تسأل عني

وقالت حورية فرغلي ان أمينة خليل تعتبر ابنة خالتها، وهناك صلة قرابة بينهما لأن والدتها ابنة خالة والدتها، ولكن أمينة خليل لم تسأل عنها أيضاُ في فترة مرضها وكذلك والدتها رغم صلة القرابة، وأضافت إن ليست على علاقة بها ولكنا كانت تقابلها صدفة وكان الحديث والسلام من جانبها بارداً، وتحدثت حورية فرغلي عن معاناتها بسبب شعورها بالوحدة في الفترة الأخيرة.

حورية فرغلي: أختي تكرهني ووالدي يرفض الحديث معي

وأضافت حورية فرغلي إن أختها من والدها تكرهها ولا تعرف السبب، وقالت إنها تغار منها وتتحدث بالسوء عنها لدرجة الأذى، وقالت إن والدها رفض إجرائها للعملية الجراحية الأخيرة وعندما سافرت لإجرائها رفض الحديث معها منذ ذلك الوقت، حتى إنها أرسلت إليه رسالة للتعبير عن اشتياقها له إلا انه لم يرد عليها، وقالت إنها حزينة بسبب ذلك خاصة إنه كان يقول للمحيطين إن العملية الجراحية ستفشل.

وقالت حورية فرغلي إنها زارت أطباء نفسيين في أمريكا بسبب حالتها السيئة، وأضافت إنها ظلت لمدة 3 سنوات في منزلها ولم يسأل عنها أحد سوى القليل، وكانت تعاني بسبب التنمر الذي تعرضت له بسبب شكل أنفها وصوتها، وأضافت إنها تشعر بالتهميش في الوسط الفني لدرجة إنها لا يتم دعوتها للمهرجانات أو الفعاليات الفنية، ووصفت العملية الجراحية الأخيرة بآخر أمل لها، وكانت تتمنى الموت في حال فشلها في عودة حياتها الطبيعية وشكلها الطبيعي مرة أخرى.