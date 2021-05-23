بعد هالة صدقي..محمد حماقي يعتذر عن الحفلات بسبب سمير غانم وحسن الرداد يشيد بموقفهما

حالة من الجدل على مواقع التواصل في الساعات الأخيرة بسبب مواقف بعض الفنانين بعد وفاة الفنان سمير غانم، وذلك بعد حضور نجمات ومن بينهم يسرا ولبلبة حفل زفاف بعد جنازة سمير غانم، وكذلك اعتذار هالة صدقي ومحمد حماقي عن حضور الحفل حداداً على الفنان سمير غانم.

هالة صدقي تتراجع عن احراج زميلاتها:"العزاء واجب والفرح واجب"

وعادت الفنانة هالة صدقي للحديث عن موقفها بالاعتذار عن حضور حفل زفاف حداداً على الفنان الراحل سمير غانم، وهو الموقف الذي تلقت عليه إشادات واسعة وأحرجت به زميلاتها بعد حضورهن حفل الزفاف ومن بينهن يسرا ونيللي كريم ولبلبة، ويبدو أن هالة صدقي أرادت رفع الحرج عن زملائها وقالت في تدوينة لها:" بشكر كل الاقلام التي اشادت بتصرفي في اعتذاري عن حضروي عدة مناسبات بالقاهرة لاصدقاء لي، الا اننا تركنا القضية الحقيقية وهو فقدان نجم كبير اسعدنا جميعا".

جدل مستمر بسبب تجاهل نجمات لحالة الحداد على سمير غانم

وتابعت هالة صدقي في رسالتها:" ارجو منكم التركيز فقط علي الدعاء لدلال عبد العزيز لتعود لبناتها وبيتها، وندعو لها ان تتحمل صدمة فقدان شريك وحبيب العمر، وكما ان العزاء واجب كذلك واجب الفرح واجب، وخصوصا لو العلاقة تحتم ذلك، الحزن في القلب ومؤكد اني وكل زملائي وزميلاتي والعالم العربي كله حزين ومقدر حجم نجم كبير مثل سمير غانم، ارجوكم الدعاء لدلال".

حسن الرداد يشيد بموقف محمد حماقي بعد وفاة سمير غانم

وانضم إلى الفنانة هالة صدقي الفنان محمد حماقي، وكشف المنتج هشام جمال عن اعتذار محمد حماقي عن إحياء حفلات الزفاف حداداً على الفنان سمير غانم، وقال جمال في تدوينة له:"النجم المحترم محمد حماقي اعتذر عن فرح كان المفروض يغني فيه امبارح ورجع فلوسه احتراماً وحزناً على الاسطورة سمير غانم"، وأشاد الفنان حسن الرداد بموقف محمد حماقي ونشر صورة له مع الفنانة هالة صدقي أيضاً على صفحته بفيسبوك.

وتكهن البعض بعد تعليق حسن الرداد على موقف حماقي وهالة صدقي أن يتسبب تصرف بعض النجمات في حزن عائلة سمير غانم منهن، وذلك بعد تلقي عدة نجمات لانتقادات كبيرة وعلى رأسهن يسرا ولبلبة ونيللي كريم وإلهام شاهين بسبب حضور حفل زفاف بعد حضورهن لجنازة سمير غانم، وتداول الجمهور مقاطع ليسرا وهي ترقص وتغني مع عمرو دياب في حفل الزفاف وهو ما جعلها متهمة بتجاهل الحداد وعدم مراعاة شعور عائلة سمير غانم ودلال عبد العزيز.