فيديو أصالة تعلق على تجاهل أنغام لرسائلها بعد الصلح:"هروح عندها وأكسر لها البيت"

أصالة وجهت رسالة جديدة إلى أنغام، بعد الصلح بينهما، وذلك بعد تجاهل أنغام لرسائل أصالة في الفترة الأخيرة، وهو ما جعل أصالة توجه رسالة جديدة لأنغام من أجل إتمام الصلح.

أصالة توجه رسالة جديدة لأنغام بعد تجاهل الأخيرة

وعلقت الفنانة أصالة في تصريحاتها مع برنامج "إي تي بالعربي" عن علاقتها بالفنانة أنغام وعدم رد الأخيرة على رسائلها، وقالت أصالة أن أنغام لم ترد عليها حتى الآن، ولكنها مصممة على التواصل معها وعلى إتمام الصلح، وهددتها مازحة بالذهاب إلى منزلها بنفسها ومع أصدقائهما المشتركين، وقالت إنها ستطرق عليها الباب كثيراً وإنها ستكسر المنزل من أجل التواصل معها وجعلها ترد عليها.

أصالة ترد على تصريحات أحلام الأخيرة عنها

وعلقت أيضاً أصالة على تصريحات أحلام الأخيرة والتي وصفت بها علاقتهما بـ"المجانين"، وقالت إنها سعيدة بعلاقتها بأحلام وأنها لو وصفت علاقتهما بالجنون فهي كذلك، وأضافت إنه يجب أن يكونوا شبه الحياة وإيقاعها وأن الجميع يختلف ويحدث بينهما خلافات، ووصفت العلاقة بينهما في الفترة الحالية بـ"المرحلة الملكية"، وقالت إنها تعيش الفترة الحالية فترة سعيدة وزهو وفخر بنفسها رغم ما مرت به من صعوبات في الفترة الأخيرة.

هل تفسد محاولة أصالة في الصلح مع أنغام؟

وكانت أصالة قد وقعت في موقف محرج بعد تجاهل أنغام للرد على رسائلها، وكشفت في تصريحات سابقة لها أنها تحاول التواصل مع أنغام بكل الطرق من أجل إنهاء الخلاف بشكل نهائي، إلا أن الأخيرة ترفض الرد عليها، كما هددت أصالة زميلتها بأنها في حالة عدم ردها عليها سوف تأتي لمنزلها بشكل مفاجئ للتفاهم معها، وقالت أصالة: "دقيت لها 3 مرات ماردتش عليّ، وبعت لها 3 رسائل، برضه ماردتش عليّ، قلت لها في آخر رسالة أنها إن لم ترد على اتصالاتي أو رسائلي فسأذهب إلى منزلها لكي نتفاهم، فهذا نداء لنغومة، ردي على رسائلي".

وتوقع البعض ان تفشل محاولات أصالة بالصلح مع أنغام، رغم الاعتذار العلني الذي قدمته أصالة لها وقبول أنغام لاعتذارها، وذلك بسبب تجاهل الأخيرة لمحاولات إعادة التواصل بينهما، حتى أنها علقت مؤخراً على ذلك الأمر قائلة:" الأمور دي مش بتاعة واتس آب ولا سوشيال ميديا، الحاجات دي بتبقى بينك وبينك نفسك وبين ربنا، والشخص اللي ممكن يكون حصل خلاف بينكم، الأمور دي الصح أوي فيها انها تكون جوة الإطار الشخصي، ومن هنا تحسي أكتر انها حقيقية وفيها صدق والنوايا حقيقة للمسامحة والتسامح ماتبقاش للعرض ولا الشو".