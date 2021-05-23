شاهد.. أصالة ترد على أحلام بعد وصفها بـ”المجنونة”

ردت الفنانة السورية أصالة نصري، على تصريحات الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، التي أطلقتها خلال استضافتها ببرنامج ”كاربول بالعربي“، والتي وصفت فيها نفسها وأصالة بـ“الجنون“، وأنهما يجب أن يتوقفا عن ”الشجار“ لأنهما مثل الأخوات ولم تعودا صغيرتين بالسن.
ووصفت أصالة، في تصريحات تلفزيونية، أحلام، بأنها ”حبيبتها“، ودائما تكون سعيدة بحديثها، وعقبت: ”مدام قالت إننا (مجانين) فهي على صواب“.
وأضافت النجمة السورية، أن كل شيء في حياتها وعلاقتها مع الآخرين مثل أحلام يسير للأفضل، مشيرة إلى أنه من الطبيعي أن يصبح إيقاع الإنسان متغيرا وسريعا مثل الحياة وليس هناك مشكلة أن يختلف مع أصدقائه وزملائه وأسرته ثم يعود إليهم مرة أخرى.
وتابعت أصالة: ”أنا مبسوطة بالمرحلة الملكية اللي عايشين فيها أنا وحلومة.. حبايب، حبايب كل العمر“.
وهددت أصالة، الفنانة المصرية أنغام، بالرد عليها تليفونيا وإلا ستتوجه إلى منزلها وأخذ أصدقائهما المشتركين وتقوم بتكسير منزلها حتى تتحدث معها مجددا بعد تصالحهما.
وشددت أنها تعيش فترة من أجمل فترات حياتها لأنها سعيدة وفخورة بكل الآلام والخبرات التي مرت بها، وتعتبر أن الصعاب التي مرت بها كانت سببا في تقدمها للأفضل.
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