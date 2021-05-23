الفنانة نانسي صلاح تعلن وفاة والدتها

أعلنت الفنانة نانسي صلاح عن وفاة والدتها عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك"، وكتبت :"انا لله وانا اليه راجعون .. ماما فى ذمة الله ..ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته امين يارب العالمين لا اله الا الله"، فيما حرص عدد من الفنانين على تعزيتها عبر التعليقات، كتب الفنان مصطفي خاطر:"البقاء لله ربنا يرحمها ويصبرك، فيما كتبت الفنانة ايتن عامر :"حبيبتى البقاء لله ربنا يرحمها يا رب".

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