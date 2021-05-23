ننشر القصة الكاملة لـ أزمة أمينة خليل وحورية فرغلى

تصدرت الفنانة أمينة خليل مؤشر بحث جوجل الساعات القليلة الماضية، بعد أن أثارت الفنانة حورية فرغلى جدلا واسعا بعد تصريحاتها عبر برنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى والتي تحدثت من خلاله عن علاقة القرابة التي تجمعها بالفنانة أمينة خليل، ونرصد فى السطور التالية القصة الكاملة لـ أزمة أمينة خليل..

وقالت حورية فرغلي خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على فضائية "الحياة"، إن الفنانة أمينة خليل لم تسأل عليها أثناء فترة مرضها وإجرائها العملية، ولم تزورها أو تتصل بها في هذه الفترة ولم تعرف السبب.

وتابعت حورية فرغلي: "احنا مش قريبين منذ الطفولة، والعلاقة كانت جافة ولم يوجد أي مشاكل بينا ولكن لا نعرف بعض جيدا، مضيفة طول عمري عايشة بره وجئت إلى مصر لأعمل في التمثيل وهي دخلت بعدي ولكن فيه تعامل مع بعض عندما نتقابل في أي مكان.

أمينة خليل ترد على تصريحات حورية فرغلي

ردت الفنانة أمينة خليل على التصريحات المتداولة للفنانة حورية فرغلي، التي تحدثت خلالها عن صلة القرابة التي تجمعهما في أحد البرامج التلفزيونية.

وقالت أمينة خليل فى تصريحات صحفية، إن كل ما قيل عن هذا الموضوع غير دقيق، فحورية فرغلى ليست ابنة خالتي، ولكن هناك علاقة عائلية بعيدة تربط جدتي ووالدة حورية، مؤكدة أنه لا يوجد أي علاقة بينهما قبل دخول الفن أو بعده.

تابعت أمينة أنه لم يكن هناك أي اختلاط بين العائلتين بأي شكل، والأمر علاقة عائلية بعيدة، لذلك طوال سنوات عملهما في الفن لم يتحدث أحد عن هذه العلاقة.