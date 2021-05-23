بالفيديو.. عضو في فرقة موسيقية شهيرة يتعرض لموقف محرج

تعرض أحد أعضاء فرقة الروك الإيطالية "Maneskin" لموقف محرج أثناء احتفاله بالفوز في مسابقة "Eurovision-2021". ويظهر مقطع الفيديو، الذي نشره موقع المسابقة على "تويتر"، المغني الرئيسي في الفرقة داميانو دافيد بسروال ممزق من الأمام بعد قيامه بحركات عديدة تعبيرا عن الفرحة بالفوز، ما جعله محل سخرية من زملائه في الفرقة. بالإضافة إلى دافيد، تضم المجموعة عازفي الغيتار فيكتوريا دي أنجيليس وتوماس راجي وعازف الطبول إيثان تورشيو.

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