هاندا ارتشيل تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الممثلة التركية هاندا ارتشيل ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

وظهرت هاندا، في الصورة بإطلالة انيقة و جريئة حيث ارتدت فستان أسود مكشوف الضهر مما أثار إعجاب متابعيها.

وكان قد نشر الممثل التركي كرم بورسين صورة جديدة له تجمعه مع الفنانة التركية هاندا ارتشيل وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

وظهر كرم في الصورة وهو مع هاندا في قارب في البحر من جزر المالديف مما أثارت الصورة الجدل حولهما.

وعلى الرغم من نفي الثنائي سابقًا لوجود علاقة عاطفية تجمع بينهما مشيرين إلى أن كل ما يجمعهما هو صداقة بدأت خلال تصويرهما مسلسل “أنت اطرق بابي” إلا أن الإشارات من هذه الرحلة التي يقضيانها سويًا تشير إلى عكس ذلك.

وبدأت الشكوك تزداد من المتابعين بعد أن نشر أحد المعجبين صورة التقطت لهم عند عودتهم من المالديف و هم يد بيد في المطار .

يذكر أن نشر كل منهما صورا عبر حساباتهما الخاصة من رحلة المالديف، وهو الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات الكثيرة عن سبب سفرهما معا بعد انتهاء المسلسل إن لم يكن بينهما أي علاقة.