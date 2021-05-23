القاهرة -دوت الخليج الأحد,23 آيار (مايو) 2021 - 13:08
أمينة خليل حرصت على الرد بشكل سريع، على تصريحات حورية فرغلي في برنامج "واحد من الناس"، حيث أكدت الأخيرة أن أمينة خليل ابنة خالتها ومع ذلك تجاهلتها في أزمتها ولم تسأل عنها أبدا.
وقامت أمينة خليل من جهتها بإصادر بيان رسمي بعنوان "توضيح من أمينة خليل بشأن تصريحات حورية فرغلي"، حيث علقت الفنانة أمينة خليل على التصريحات المتداولة للفنانة حورية فرغلي، التي تحدثت خلالها عن صلة القرابة التي تجمعهما في أحد البرامج التلفزيونية.
أشارت أمينة إلى أن العناوين المتداولة عن هذا الموضوع غير دقيقة، فهما ليستا أبناء خالة، ولكن هناك علاقة عائلية بعيدة تربط جدتها و والدة حورية ، مؤكدة أنه لا يوجد أي تواصل بينهما قبل دخول الفن أو بعده.
تابعت أمينة أنه لم يكن هناك أي اختلاط بين العائلتين بأي شكل، والأمر علاقة عائلية بعيدة، لذلك طوال سنوات عملهما في الفن لم يتحدث أحد عن هذه العلاقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمينة خليل تحرج حورية فرغلي وتنفي قرابتها الوطيدة بها ..هل تبرأت منها؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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