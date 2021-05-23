أمينة خليل تحرج حورية فرغلي وتنفي قرابتها الوطيدة بها ..هل تبرأت منها؟

أمينة خليل حرصت على الرد بشكل سريع، على تصريحات حورية فرغلي في برنامج "واحد من الناس"، حيث أكدت الأخيرة أن أمينة خليل ابنة خالتها ومع ذلك تجاهلتها في أزمتها ولم تسأل عنها أبدا.

وقامت أمينة خليل من جهتها بإصادر بيان رسمي بعنوان "توضيح من أمينة خليل بشأن تصريحات حورية فرغلي"، حيث علقت الفنانة أمينة خليل على التصريحات المتداولة للفنانة حورية فرغلي، التي تحدثت خلالها عن صلة القرابة التي تجمعهما في أحد البرامج التلفزيونية.

أشارت أمينة إلى أن العناوين المتداولة عن هذا الموضوع غير دقيقة، فهما ليستا أبناء خالة، ولكن هناك علاقة عائلية بعيدة تربط جدتها و والدة حورية ، مؤكدة أنه لا يوجد أي تواصل بينهما قبل دخول الفن أو بعده.

تابعت أمينة أنه لم يكن هناك أي اختلاط بين العائلتين بأي شكل، والأمر علاقة عائلية بعيدة، لذلك طوال سنوات عملهما في الفن لم يتحدث أحد عن هذه العلاقة.