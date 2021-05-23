الليلة .. طارق صبري في ”قول يا كبير” على راديو إنرجي

يحل الليلة الفنان طارق صبري ضيفا على برنامج قول يا كبير مع صبري زكي، على راديو إنرجي 92.1، من 10 لـ 12 مساءا.
وشارك طارق صبري مؤخرا في عدد من الأعمال الدرامية الناجحة، كان آخرها مسلسل الأختيار 2 في رمضان الماضي، الذي قدم فيه شخصية الإرهابي خيرت السبكي العقل المدبر للعديد من العمليات الإرهابية والتفجيرات بعد ثورة 30 يونيو.
والتحق طارق صبري بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج عام 2010، وتخرج منه بعد 4 سنوات ليبدأ مشواره التمثيلي الاحترافي، وشارك في العديد من المسلسلات أبرزها عوالم خفية، الشك، ولي العهد، دلع بنات، البيت الكبير.
وتصدر مسلسل الأختيار 2 قوائم أفضل الأعمال في رمضان الماضي، وهو عمل وطني استعرض بطولات رجال الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، وهو بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، بشرى، إياد نصار، وعدد كبير من النجوم، وأخرجه بيتر ميمي.
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