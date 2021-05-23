اليوم.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده الـ33

يحتفل اليوم الفنان محمد رمضان فى 23 مايو بعيد ميلاده الـ33 وهو من مواليد عام 1988، وهو الذى بدأ التمثيل فى مسرح المدرسة وحصل على جائزة أحسن موهوب على مستوى الجمهورية ثلاث مرات متتالية، قدم "رمضان" دورًا مميزاً فى فيلم احكى يا شهر زاد جعل الجميع يطلق عليه أحمد زكى الجديد، وكان هذا الفيلم بدايته الحقيقية، وبدأ بعدها فى أدوار البطولة المطلقة سوء كانت أفلام أو مسلسلات، وتألق رمضان فى مسلسلات رمضان بداية "ابن حلال"، الذى حقق نجاحا كبيرا فى رمضان 2014.

وفى بداية مشواره أشاد به النجم العالمى الراحل عمر الشريف، وذلك بعد مسلسل "حنان وحنين" ويعتبر محمد رمضان النجم الراحل أحمد زكى مثله الأعلى، وبعد وفاته لعب دوره فى مسلسل السندريلا.

كان فيلم الألمانى هو أول بطولة سينمائية للنجم محمد رمضان وتوالت بعدها الأعمال السينمائية والدرامية، وقدم أيضا عددا من الكليبات الغنائية على يوتيوب.

وكانت آخر أعمال محمد رمضان في دراما رمضان هذا العام بعدما قدم مسلسل "موسى" وهو من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.