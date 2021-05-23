كيت هدسون تنضم لأبطال فيلم ”Knives Out 2”

انضمت النجمة الأمريكية كيت هادسون، إلى أبطال الجزء الثانى من فيلم الغموض والجريمة "Knives Out"، من بطولة دانيال كريج، وذلك بعد النجاح الضخم الذي حققه الجزء الأول، الصادر قبل عامين.

ويعود دانيال كريج، مع النجوم: كاثرين هان، وديف باوتيستا، وجانيل مونى، وليزلى أودوم جونيور، وإدوارد نورتون، الذين انضموا مؤخرًا إلى فريق التمثيل.

وبحسب موقع "فارايتي"؛ فإن تفاصيل الحبكة الدرامية غير معروفة، في هذا الوقت، بخلاف عودة كريج، لحل لغز آخر يدور حول مجموعة كبيرة من المشتبه بهم. ومن المقرر أن يبدأ إنتاجه هذا الصيف في اليونان تمهيدًا لطرحه العام المقبل.

وتدور أحداث الفيلم عندما يتم العثور على جثة الكاتب الروائي هارلان ثرومبي، حيث يتولى المحقق بلانك، مهمة التحقيق في الجريمة، ليجد نفسه متورطًا في العديد من الأحداث، في سبيل البحث عن الحقيقة.

والفيلم من بطولة: لاكيث ستانفيلد، كاثرين لانجفورد، مايكل شانون، توني كوليت، دانيال كريج، كريس إيفانز، ومن تأليف وإخراج ريان جونسون.