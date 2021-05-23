أحمد الفيشاوي برفقة وزيرة الثقافة في عرض مسرحية ”أبو العربي”

نشر الفنان أحمد الفيشاوى عدة صور جديدة له، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق أحمد الفيشاوي: "امبارح روحنا عرض مسرحية ابو العربي mission impossible.. .

العرض كان أهداءً لروح سمير غانم، فرحت جداََ اني قابلت صديقتي الجميلة دكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وأستاذي وحبيبي دكتور أشرف ذكي أول من اكتشفني سنة ١٩٩٧ في مسرحية الملك هو الملك للمخرج مراد منير".

يذكر أن الفيشاوي قد شوَّق جمهوره قبل عدة أيام لأغنية راب جديدة يستعد لطرحها، ونشر فيديو له من داخل الستوديو، وهو يغني مقطعاً منها.

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم، عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وشُيع جثمان النجم الكوميدي الراحل سمير غانم، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس -بعد ظهر امس الجمعة 21 مايو- بعدما وافته المنية أمس الخميس، عن عمر يناهز 84 عامًا.

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