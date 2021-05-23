«امرأة من الشرق» قصة واقعية مجردة من الإيحاء

عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة؛ صدرت رواية «امرأة من الشرق» للأديب العراقي المقيم في ألمانيا هيثم نافل والي

والرواية مستندة على قصة واقعية مجردة من الإيحاء أو الرمز، لا تحتاج إلى الخيال، يكفيها واقعها الشرقي الذي خلقها!… قصاصات ورقية من سيرة حياة امرأة عربية، حدثت وتحدث في عالمنا الشرقي كل يوم، تحت اسم وعنوان وأشكال مختلفة.

العذاب والشقاء اللذان عاشتهما بطلة القصة، حوَّلها إلى آله ميكانيكية للتحمل والصبر، وسيلة للذة الرجل ولهوه، إنسانة مجردة من الإنسانية كشاعر بلا مشاعر؛ لكنها وفي سنوات آلامها تغيرت، ثارت، انتفضت، كسرت القيود، عبرت الحدود سعيًا للرجوع إلى آدميتها كما خلقها الله دون تشويه.

«امرأة من الشرق» العمل الروائي الرابع للأديب “هيثم نافل والي” بعد رواية «أنهر بنت الرافدين» ورواية «طاعون الشرق» ورواية «الوهـم»، وأكثر من مائة وعشرين قصة قصيرة تضمنتها ثلاث مجموعات قصصية صدرت جميعها عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام، هي: «الموتى لا يتكلمون» و«الهروب إلى الجحيم» و«عجائب يا زمن، ثم صدرت له رواية العودة، رواية الخناس، موت على رصيف الغربة، تأملات في عالم الإنسان وكانت هذه المجموعة الكبيرة من الأعمال الأدبية – نشرت – من خلال دار المتنبي للطباعة والنشر التي تمت إعادة طبع رواية امرأة من الشرق ونشرها بحلة جديدة.