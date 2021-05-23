صدور ديوان بعنوان «تدرين» للشاعر قاسم الغريبي

البريمي ـ العمانية: صدر للشاعر قاسم بن محمد الغريبي من ولاية البريمي ديوان شعري عن دار الدراويش للنشر والترجمة يضم 50 قصيدة شعرية.

تتناول القصائد الشعرية مواضيع ومجالات متنوعة تشتمل على مواقف مختلفة تنوعت بين القصائد الاجتماعية والعاطفية والعتاب والقضايا الإنسانية.

تضمن الديوان قصيدة (تدرين) وفيها يقول:

تدرين وش يسوى النظر في عين معدوم النظر

وتدرين وش تسوى الخطى في عين مقعد أو سريك

هذاك يتمنى يشوف بعين وحده لو قدر

والثاني يتمنى يقوم ولا مقام ولا حريك

وانتي يا عمري في حياتي عندي أغلى من البصر

و وش فايدة كل الخطى أن ما خذت رجلي إليك

خطوات وبدون الطريق ولا الهدف صارت هدر

يعني العمر رووح هدر وأنا يا روحي احتريك

كما تضمن الديوان عددًا من القصائد الاجتماعية والحكم منها قصيدة بعنوان (التسامح) التي تحمل معاني التسامح والاحترام والقيم الأصيلة وما يميز الشعب العماني الأصيل في تعامله المعهود والمعروف ومن قصيدة التسامح

الأبيات التالية:

إحنا التسامح إحنا طبعنا نسامح

ما مننا شخص شال الحقد ع الثاني

نوحد الصف ونتساعد ونتصافح

ما همنا القول من قاصي ومن داني

نمشي على نهج دين المصطفى الواضح

من بعد توجيه الله بوسط قرآني

هذي حقيقة وعقل المسلم الراجح

إن سال مسيال ما نقرب لودياني

نعيش صافين لا مذبوح لا ذابح

ما نفترق دوم لو مرت بنا أزماني

كما تناولت القصائد كذلك موضوع النصائح بين الأصدقاء والعتاب والقصائد الاجتماعية التي تحمل أسلوب النصح والإرشاد في قالب شعري جميل بالإضافة إلى جانب المواقف التي تمر بالإنسان سواء في الفرح أو الحزن.

وأفرد الشاعر مساحة في ديوانه حول منهج الشورى العماني وقصائد أخرى حول القيم المجتمعية كالعزة والمروءة والاعتزاز بالوطن والقيم الأصيلة التي تميز الإنسان العُماني وقصائد شعرية في احترام الوالدين وحقوقهما الواجبة.

وتضمن الديوان أيضا قصائد وطنية في المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه ومفاخره وإنجازاته في بناء الدولة العصرية الحديثة. واشتمل كذلك على قصائد تتحدث عن دور المعلم وما يقوم به من دور كبير في العملية التعليمية وتنشئة الأجيال وقصائد شعرية عاطفية واجتماعية وتطرق إلى المواقع السياحية التي تشتهر بها السلطنة كقصيدة (صلالة)، وتضمن قصائد حول بعض القضايا المجتمعية كالحوادث المرورية وغيرها.