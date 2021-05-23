هالة صدقي تُبرّر لزملائها حضور الزفاف بعد إحراجها لهم: "زي ما العزاء واجب الفرح كمان واجب"

هالة صدقي يبدو بأنها وقعت بموقف لا تحسد عليه على الإطلاق وذلك بعدما كانت أحرجت زملائها النجوم وخاصة زميلاتها يوم امس، بالإعتذار علناً عن حضورها احد حفلات الزفاف حزناً على النجم الراحل سمير غانم ، لتعود بعد ساعات وتُبرّر لزملائها حضورهم احد حفلات الزفاف الصاخبة في المساء بعد دفن سمير غانم ظهراً، في خطوة منها لمحاولة إصلاح الموقف امام زملائها. فإليكم تفاصيل ما جرى.

هالة صدقي تدافع عن زملائها بعد احراجها لهم

هالة صدقي فاجأت متابعيها بمحاولتها إصلاح الموقف المحرج الذي وقعت فيه، لتدافع في الساعات الماضية عن زملائها وزميلاتها الذين تلقوا هجوما لاذعا من رواد السوشيال ميديا بسبب مشاركتهم في جنازة ودفن سمير غانم في الصباح، ثم رقصوا وغنوا في المساء في احد حفلات الزفاف، وعلى رأسهم يسرا وإلهام شاهين ولبلبة، معتبرة بأن :" العزاء والفرح واجب لا يجب أن يتخلى عن أدائه أي شخص".

هالة صدقي اضطرت لكتابة تدوينتين تكملان بعضهما البعض بهذا الشأن، احداها على فيسبوك والأخرى على انستغرام، بررت فيهما تصرف زملائها ودافعت عنهم، فكتبت في الأولى :" "زي ما العزاء واجب الفرح كمان واجب، الفرح يوم في العمر وخصوصا لو حد عزيز عليه جدا ومنتظر أشاركه اللحظة دي، المعروف جدا أن أي فنان وأولهم الفنان سمير غانم وينزل يعرض ويضحك ويسعد جمهوره لكن قلبه من جوه كله حزن.. وأكبر مثال العظيم عادل إمام دفن مصطفى متولي صاحبه وجوز أخته الضهر ونزل يعرض بليل وبما بعد ما نزلت الستاره انهار، ومش عادل بس لا في غيره وغيره وغيره".

هالة صدقي استعانت في تبريرها بتصرف ابنتي سمير غانم اللتان ستضطران الى خلع الأسود امام والدتهم دلال عبد العزيز التي ترقد في المستشفى بغية اخفاء حقيقة وفاة والدهم، فتابعت في رسالتها :"للأسف الفنان بيبقي مطلوب منه فوق طاقته وأصحابه وحبايبه منتظرين منه أكتر، وعمر الحزن ما كان بلون الاسود أو البكاء، ولاد سمير النهارده مؤكد لابسين ملون علشان مامتهم ما تعرفش باللي هما فيه هل ده معناه إنهم مش زعلانين ومقهورين على باباهم، وهي قدرات ممكن حد يقدر يتغلب على أحزانه وناس لا".

واوضحت هالة صدقي بأنها لم تكن مدعوة على نفس الحفل الذي تواجد فيه زملائها فقالت :" على فكره أنا مكنتش معزومة على الفرح اللي زملائي كانوا فيه، وكنت معزومة في فرح تاني خالص والنهارده كمان كان عندي فرح حد من أعز أصدقائي، وكلنا عارفين الأصول أن لما حد يموت نقفل التلفزيون وبلاش مزيكا وحاجات كلنا عارفينها، لكن للأسف في ظروف خارجة عن الإرادة وبدل ما نحاسب البشر واحنا عندنا رب هو المسؤول عن اللي في القلوب".

هالة صدقي ناشدت في ختام تدوينتها الأولى على فيسبوك بالدعاء بالشفاء لدلال عبد العزيز وكتبت :"ندعي للزميلة والأخت العزيزة دلال إن ربنا يقومها بألف سلامة وترجع لبيتها وولادها وتتحمل فراقها لحبيب عمرها شكرا لتفهمكم".

هالة صدقي تشكر المشيدين بإعتذارها

هالة صدقي كتبت ايضا تدونية ثانية عبر حسابها على انستغرام شكرت فيها أولا كل من أشاد بتصرفها بعد اعتذارها عن حضور احد حفلات الزفاف، وطالبت عدم الحكم على تصرفات الفنانين والتركيز في الوقت الحالي على الدعاء بالشفاء لدلال عبد العزيز.

وكتبت :"بشكر كل الاقلام التي اشادت بتصرفي في اعتذاري عن حضوري عدة مناسبات بالقاهره لاصدقاء لي، الا اننا تركنا القضيه الحقيقية وهو فقدان نجم كبير اسعدنا جميعا، ارجو منكم التركيز فقط على الدعاء لدلال عبد العزيز لتعود لبناتها وبيتها وندعو لها ان تتحمل صدمة فقدان شريك وحبيب العمر".

وأعادت التأكيد على أنه :"كما ان العزاء واجب كذلك واجب الفرح واجب، وخصوصا لو العلاقه تحتم ذلك، الحزن في القلب ومؤكد ان وكل زملائي وزميلاتي والعالم العربي كله حزين ومقدر حجم نجم كبير مثل سمير غانم ، ارجوكم الدعاء لدلال".

هالة صدقي تعتذر عن حضور حفل زفاف حدادا على سمير غانم

هالة صدقي كانت قد نشرت عبر حسابها على "فيس بوك" يو امس رسالة أوضحت فيها موقفها من حضور حفل الزفاف الذي أثار جدلا في الساعات الأخيرة، حيث أكدت هالة صدقي انها كانت في زيارة لدبي في الإمارات العربية المتحدة وعادت إلى مصر من أجل حضور حفل الزفاف لكن وفاة النجم سمير غانم تسببت في اعتذارها وعدم حضورها حدادا عليه.

تصرف هالة صدقي نال اعجاب شريحة كبيرة من الجمهور، في حين تسبب ذلك في احراج زملائها.