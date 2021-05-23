فيديو منى السابر تنفي تصالحها مع ابنتها حلا الترك: "لم تهنئني بالعيد ولا تتواصل معي"

منى السابر قررت في الساعات الأخيرة الرد على حالة الجدل التي أثيرت في الأيام الماضية حول تصالحها مع ابنتها حلا الترك وتحديدا بعدما وجهت الوالدة لابنتها التهنئة بمناسبة عيد ميلادها الـ19.

منى السابر تكشف سبب تهنئة ابنتها حلا الترك بعيد ميلادها

منى السابر نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو تحدثت من خلاله عن بعض التفاصيل فيما يخص علاقتها بابنتها حلا الترك والجدل الذي أثير في الأيام الماضية حول تحسن العلاقة بينهما، لكن منى السابر نفت ذلك وأكدت أن التهنئة التي قدمتها لابنتها جاءت بسبب شعور ام تجاه ابنتها ورغبتها في تقديم لها التهنئة بمناسبة عيد ميلادها وليس أكثر من ذلك.

فقالت منى السابر: "اريد أن أفسر سبب نشر رسالة تهنئة لابنتي حلا في عيد ميلادها وقد لاحظ البعض أن الرسالة جاءت بعد عيد ميلاد ابنتى بأيام، رسالتي جاءت بسبب شعوري بأنها في النهاية ابنتي مهما حدث بيننا، والرسالة ما دوت الخليج إلا مجرد تهنئة وتعبير عن ما داخلي لابنتي".

منى السابر ترد على حقيقة تصالحها مع ابنتها حلا الترك

منى السابر أكدت على عدم وجود جديد فيما يخص الصلح بينها وبين ابنتها في القضية التي رفعت ضد الأولى، وأشارت إلى أن ابنتها لم تتواصل معها في العيد أو تقدم لها التهنئة، فكتبت منى السابر: "ما حدث ليس دليل على وجود صلح فيما يخص القضية فهذا لم يحدث، لكن كل ما في الأمر أنني أتمنى لها كل خير حتى ولو لم تقم بتهنئتي بالعيد، أو التواصل معي، وربنا ينور بصيرتها".

وأوضحت منى السابر أنها تعرضت في الفترة الماضية لحالة من الضغوطات بسبب هجوم البعض عليها فقالت: "لقد تعرضت لكلام مستفز وجارح من قبل البعض، واتمنى أن يراعي الجميع مشاعري كأم، وفيما يخص تصريحاتي الهجومية في الأيام الأخيرة فهي كانت موجهة لفئة معينة، وسوف أرد على تفاصيل كثيرة فيما يخص القضية في الوقت المناسب".

مصير قضية منى السابر مع ابنتها حلا الترك

الفيديو الذي ظهرت فيه منى السابر تم التأكيد من خلاله على أن المبلغ المطلوب سداده من قبل الأخيرة لابنتها حلا الترك لم يتم اكتماله حتى الآن، وأن سبب عدم سجن منى السابر إلى هذه اللحظة يعود لتمديد المدة الخاصة بتسديد المبلغ المطلوب، وقد تعرضت والدة حلا الترك في الساعات الأخيرة لهجوم من الفنانة أروى التي طلبتها بالكشف عن سر تقديمها التهنئة لابنتها على الرغم من وجود أزمة بينهما، وألمحت أروى إلى أن هناك تصالح قد وقع بين الابنة ووالدتها وهذا ما جعل منى السابر تسارع في الظهور وتوضح حقيقة ما حدث بينها وبين ابنتها.