هاني رمزي يحمل صورة سمير غانم أثناء عرض مسرحيته "أبو العربي"

هاني رمزي قرر الاحتفال بالفنان سمير غانم في أولى عروض مسرحيته الجديدة "أبو العربي"بعد عرضها لأول مرة في أيام عيد الفطر الماضي، حيث أكد الفنان المصري على مدى التأثير الكبير الذي تركه الراحل سمير غانم على المسرح ومحبيه.

هاني رمزي يحمل صورة سمير غانم قبل عرضه مسرحية "أبو العربي"

هاني رمزي احتفل بالفنان الراحل سمير غانم قبل بداية عرض مسرحية "أبو العربي" التي تعرض على مسرح جراند طيبة بمدينة نصر بمصر، وتعتبر المسرحية دوت الخليج أحدث الأعمال التي يعود بها هاني رمزي إلى المسرح بعد غياب سنوات طويلة عنه وتركيزه في السينما والدراما، وظهر الفنان هاني رمزي قبل بداية عرض مسرحية أبو العربي وهو يحمل صورة الفنان سمير غانم في إشارة منه إلى القيمة الكبيرة للفنان الراحل الذي ترك رصيد ضخم من الاعمال المسرحية، كما حظى بشعبية كبير من محبي المسرح خلال مسيرته الطويلة.

هاني رمزي: عرض مسرحيه "أبو العربى"إحتفاليه فى حب سمير غانم

هاني رمزي قد كشف عبر حسابه على "انستجرام" قبل عرص مسرحية "أبو العربي" أنها سوف تكون احتفالية في حب الفنان الراحل سمير غانم لكونه أحد نجوم المسرح في مصر والعالم العربي حيث نشر هاني رمزي صورة للفنان الراحل وعلق عليها قائلا: "عرض مسرحيه أبو العربى اليوم هو إحتفاليه فى حب سمير غانم وسنهدى العرض لروحه لأنه عاشق للمسرح وعاشق للضحك الله يرحمه سمير غانم"، ويشارك في بطولة مسرحية "أبو العربي" داليا البحيري، وأحمد فتحي، محمد جمعة، وحجاج عبدالعظيم، وليلى عز العرب.

إشادة واسعة بموقف هاني رمزي

موقف هاني رمزي أشاد به قطاع واسع من الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي أكد من خلاله على التقدير الكبير للفنان الراحل واحترامه لتاريخه الحافل مع المسرح.، كما اتخذ العديد من النجوم موقف مشابه للفنان هاني رمزي في الساعات الأخيرة لإظهار حالة التقدير والاحترام لقيمة الفنان الراحل، وكان من بينهم الفنانة هالة صدقي التي أكدت اعتذارها عن حضور حفل زفاف حضره العديد من النجوم من بينهم الفنانة يسرا ولبلبة وإلهام شاهين، ولم يكن هذا الموقف الوحيد حيث قرر كذلك الفنان محمد حماقي الاعتذار عن المشاركة في إحياء حفل زفاف حدادا على رحيل الفنان سمير غانم، وقد أشاد الفنان حسن الرداد بموقف كل من النجمين.

يذكر أن آخر عرض مسرحي شارك فيه الفنان هاني رمزي كان مسرحية " كده أوكيه" عام 2003 والتي شارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان أحمد السقا ومنى زكي وياسمين عبدالعزيز.