لقب "نجمة العراق الأولى" يشعل حرباً بين رحمة رياض وشذى حسون ..من الأحق به؟

شذى حسون ورحمة رياض دخلتا في صراع فني على "لقب نجمة العراق الأولى" في أزمة جديدة بالوسط الفني بينهما، فتناوبت كل منهما على الصاق هذا اللقب بها في الأيام الماضية لتشتعل بينهما حرباً امتدت الى فانزاتهما على السوشيال ميديا، فمن برأيكم منهما تستحق هذا اللقب؟.

صراع بين شذى حسون ورحمة رياض على لقب نجمة العراق الأولى

لقب نجمة العراق الأولى أشعل اذا أزمة بين الفنانتين العراقيتين شذى حسون ورحمة رياض في الأيام الماضية ليمتد ذلك الى حروب كلامية بين فانزات الفنانتين على السوشيال ميديا.

وفي التفاصيل، فإن الفنانة رحمة رياض التي شاركت مؤخرا في لجنة تحكيم برنامج المواهب "عراق ايدول"، أطلَّت مؤخراً في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي اللبناني علي ياسين، وحينما سألها عما إذا كانت ترى نفسها نجمة عراق الأولى، أجابت قائلة "نعم".

رحمة رياض علقت ايضا على تذكير مقدم البرنامج لها، برأي مواطنتها شذى حسون فيها حيث قالت قبل سنوات ماضية بأنها لا تصلح للغناء، فأجابت رحمة بأن شذى قد تكون غيرت رأيها بعد هذه السنوات داعية لها بالتوفيق.

شذى حسون تؤكد بأنها "نجمة العراق الأولى"

في المقابل، بدا بأن شذى حسون إرتأت الرد على طريقتها بعدما نشرت صورة لها على غلاف احد المجلات العراقية وتضمنت الصورة "شذى حسون، نجمة العراق الأولى" الأمر الذي اعتبره الجمهور بأنه رد حاسم من نجمتهم على تصريح رحمة رياض.

وأرفقت شذى حسون الصورة بهاشتاغات من بينها "نمبر وان"، و"لا تتعدى الحدود"، ففسرها الجمهور بأنها قد تقصد بهذا مواطنتها رحمة رياض.

هذه التصريحات المتبادلة وغير المباشرة بين النجمتين انتقلت الى منصات السوشيال ميديا حيث اشتعلت بمعارك كلامية بين فانزات كل منهما خاصة على تويتر والذين دافع كل منهم عن نجمته المفضلة مع البحث عن الأرشيف لكليهما من الأغاني الناجحة.

يشار الى ان شذى حسون ورحمة رياض دخلتا مجال الفن من خلال برامج المواهب، ففازت شذى حسون بلقب الموسم الرابع من "ستار أكاديمي" عام 2007، بينما شاركت رحمة رياض في المنافسة ضمن برنامجي المواهب "سوبر ستار" و"نجم الخليج"، كما شاركت في الموسم السابع من "ستار أكاديمي" في عام 2010 وخسرت اللقب أمام الفنان السوري ناصيف زيتون.

وأنتم برأيكم من تستحق لقب نجمة العراق الأولى شذى حسون من رحمة رياض؟