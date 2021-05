فيديو بدر الشعيبي يحتفل بإطلاق كليب "Is It On" في ميدان تايمز سكوير بنيويورك

بدر الشعيبي المطرب والنجم السعودي طرح أحدث أعماله الغنائية وهو ديو جديد حمل عنوان "IS IT ON" يجمعه لأول مرة مع النجمة الكورية إليكسا.

ديو " IS IT ON " لبدر الشعيبي في ميدان تايمز سكوير

بدر الشعيبي احتفل بإطلاق ديو "IS IT ON" مع النجمة الكورية إليسكا عبر حسابه على "انستجرام" حيث نشر فيديو قصير من إعلان الأغنية الذي تم عرضه في ميدان تايمز سكوير الذي يعد من أشهر علامات مدينة نيويورك، وعلق على المقطع الذي نشره فكتب:" احنا بالتايم سكويير في نيويورك بالولايات المتحدة هذا صح مو جرافيكس من كثره التايم سكوير"، وتفاعل العديد من نجوم الخليج مع ما نشره النجم بدر الشعيبي وقدموا له التهاني بهذه الخطوة المهمة في مسيرته، وكان من بينهم الفنان فؤاد علي، وعبدالعزيز المسلم، ويوسف البلوشي، وغدير السبتي، ونواف العلي,

بدر الشعيبي النجم العربي الثالث في برنامج "رادار"

بدر الشعيبي كشف في الأيام الماضية عن تفاصيل ديو "IS IT ON" حيث أوضح أنه يأتي في إطار برنامج "رادار" الذي ينظمه تطبيق سبوتفاي، وعبر بدر الشعيبي عن سعادته بهذه الخطوة المهمة في مسيرته الفنية فكتب: "فرصة جميلة وتعاون جميل مع الفنانة الكورية إليكسا كل الحب والتقدير والشكر لسبوتفاي على تعاون رادار الاستثنائي حاليا الأغنية على تطبيق سبوتفاي".

بدر الشعيبي كشف أنه الفنان العربي الثالث الذي يتعاون مع تطبيق سبوتفاي وتحديدا في برنامجه "رادار" وذلك بعد مشاركة كل من الفنان الأردني عصام النجار، و المطربة اللبنانية كريس جر، وأكد بدر الشعيبي على سعادته بهذه الخطوة وتمنى أن تنال الأغنية النجاح وتثير إعجاب الجمهور العربي فكتب: "اتشرف بكوني ثالث فنان عربي يتم اختياره في برنامج سبوتيفاي رادار، شكراً لكل المشاركين في المشروع واتمنى يعجبكم العمل".

النجمة الكورية إليكسا تعلق على نجاح ديو " IS IT ON "

بدر الشعيبي بعدما طرح ديو "IS IT ON" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" حققت نسبة مشاهدة مرتفعة قاربت على 375 ألف مشاهدة حتى الآن، وتقول كلمات الأغنية: "هذا الي حبيته واللي تمنيته والي عشانه شلت قلبي ومكانه حطيته حيل طاير شالي صاير"، وقد علقت النجمة الكورية اليكسا على النجاح الكبير للأغنية عبر حسابها على "انستجرام" فكتبت: "هذا أمر لا يصدق، لا أستطيع أن أصدق ذلك، ممتن للغاية لوجود هذا في تايمز سكوير، وشكراً جزيلاً لكل من جعل هذا ممكنًا".

يذكر أن بدر الشعيبي أحد نجوم الذين نجحوا في السنوات الماضية في جذب انتباه الجمهور بسبب مواهبه المتعددة في الموسيقى والغناء والتمثيل، حيث شارك في أكثر من عمل فني كان آخرها مسلسل "مانيكان" مع الفنانة هيا عبدالسلام.