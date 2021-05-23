رحلة معاناة ميريام فارس بحملها الثاني في وثائقي جديد على نتفليكس..فيديو وصور

ميريام فارس تستعد للظهور على شبكة "نتفليكس" خلال الأيام القادمة من خلال فيلم وثائقي على رحلة النجمة اللبنانية مع حملها الثاني أثناء فترة الحظر المنزلي في أزمة كورونا، وكذلك إعدادها لأحدث ألبوم لها.

ميريام فارس تظهر في فيلم وثائقي على "نتفليكس"

ميريام فارس نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو قصير تكشف فيه عن ظهورها على شبكة "نتفليكس"، النجمة اللبنانية لم توضح أي تفاصيل فيما يخص الفيديو أو التعاون الذي يجمعها مع الشبكة العالمية حيث اكتفت بكتابة تعليق على الفيديو تؤكد فيه ظهورها قريبا فكتبت: "ملكة المسرح ميريام فارس قريباً على نتفليكس"، وقد بلغ عدد مشاهدي الفيديو أكثر من 600 ألف، في إشارة إلى حجم الاهتمام الواسع بالتجربة الجديدة التي تستعد النجمة اللبنانية لتقديمها على "نتفليكس".

تفاصيل فيلم ميريام فارس على "نتفليكس"

ميريام فارس وعلى الرغم من تكتمها على تفاصيل عرضها الجديد على نتفليكس إلا أنه ظهرت بعض الفيديوهات والصور من الفيلم الوثائقي الذي يحمل عنوان"Myriam Fares The Journey" حيث ظهرت أثناء فترة حملها في طفلها الثاني ديف، وإعدادها لأحدث أعمالها، حيث أن الفيلم الوثائقي يسعى لتوثيق أهم اللحطات والتجارب للفنانة ميريام فارس مع زوجها وعائلتها أثناء فترة الإغلاق نتيجة أزمة فيروس كورونا، وكذلك التحضيرات الخاصة لألبومها الجديد، الفيلم الوثائقي من المقرر أن يعرض في الـ3 من شهر يونيو القادم، وتبلغ مدة عرض الفيلم ما يقارب من ساعة و11 دقيقة.

كما تحدثت ميريام فارس في فيديو ترويجي للفيلم تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت من خلاله عن علاقتها القوية بزوجها وسنوات زواجهما الـ6 فقالت: "6 سنوات زواج مروا لمح البصر رغم أن هناك أشياء مرت في هذه السنوات لكن لم نشعر بها لكن أنا وزوجي دائما نساند بعضنا، فالله أنعم علينا بعائلة مميزة".

ميريام فارس تظهر مع ابنيها جايدن ودايف

ميريام فارس قد احتفلت في شهر مارس الماضي مع ابنيها بيوم الأم ونشرت الفنانة اللبنانية فيديو عبر حسابها على "انستجرام" احتفالا بهذه المناسبة، وظهرت به برفقة ابنيها جايدن ودايف، وعلقت على الفيديو قائلة: "أعظم إحساس في الوجود.. عيد الأم"، واستعرضت ميريام فارس في الفيديو عدة لحظات لها مع ابنيها أمام قالب الحلوى الكبير وتجهيزات الاحتفال، والتي خطفت الأنظار على مواقع التواصل، خاصة بسبب روحها المرحة مع أبنائها وانسجامهم الكبير في الاحتفال.