التشكيلية ملاك الحارثية شغفها الفني قادها لابتكار جهاز الرسام الذكـــي

كتب ـ يوسف بن سعيد المنذري:

بدأت رحلة ملاك بنت عبدالله الحارثيــة مع الفنون التشكيلية منذ طفولتها، حيث كانت تقضي وقت فراغها مع الورقة البيضاء وقلم الرصاص لكي تصقل موهبة الرسم لديها وتعزز قدراتها وتتعلم أساسيات التشكيل الذي يطغى عليه الحس الفني، كما كان الرسم يعيد ترتيب أفكارها ويجدد مساراتها الفنية ويسد فراغ العزلة عن الآخرين سعياً لتحقيق الهدف وصعود سلم النجــاح بخطوات مدروسة تخللتها عشرات التجارب بدوافع الالتزام والإصرار والتحــدي إلى أن تمكنت أن تكون صاحبة ابتكار الرسام الذكــي.

وحول تجربتها الفنية في مجالي الرسم والخط العربي قالت الحارثية: عالم الرسم ليس أوراقا وأقلاما وألوانا فحسب بل هو أحاسيس يشعر بها الفنان قبل الشروع في التنفيذ حيث يتخلل اللوحة التي يراها المتلقي أحيانا بسيطة في محتواها مراحل متعددة حول الفكرة والأدوات المناسبة ونوع الرسم حتى يتم تشكيلها وصياغتها بطابع خاص ومتفرد فالتعبير عن الفكرة وتجسيدها صورة مترسخة لدى الرسام تتناغم مع أحاسيسه برؤية العين التي تترجم كافة التفاصيــل بعناية وإتقان.

وأضافت: بمجرد أن امسك الأقلام أو الألوان ينتابني شعور مختلف بين متعة الرسم وروح الفن وكأنني أسرد حكاية ليس لها نهاية ، كما أجد في عالم الرسم متنفسا للابتعاد عن الضغوطات والاقتراب من إيجابيات الرسم الذي يمنحني دروب جديدة نحو مسار التألق.

وحول ابتكارها لجهاز الرسام الذكي قالت: شغفي الدائم في الرسم والخط دفعني نحو ابتكار هذا الجهاز والذي كلفني الكثير من الوقت حيث كنت استغرق وقتاً طويلاً في تنفيذ اللوحات ولاحت في بالي فكرة إنشاء الجهاز ليكون مكملا في تخطيط اللوحات والكتابة على أي خامة مسطحة، حيث أقوم بتثبيت القلم وأوصل الجهاز بالكمبيوتر في برنامج معين ثم أعطي الجهاز أمر بالكتابة فبادرت بالتخطيط نحو صنع الجهاز والبحث عن أدوات تصنيعه من خلال التواصل مع المختصين الذين قاموا بتوجيهي ومنهم بدر الحبسي رئيس قسم الابتكار بمركز الاستكشاف العلمي بمحافظة شمال الشرقية، حيث كنت أشعر بالفخر في كل خطوة أخطوها لجعل هذا الجهاز جزءا من واقعي الفني رغم الصعوبات التي واجهتها من كلام المحبطين والتكلفة المالية، حيث حاز الجهاز على العديد من الجوائز أهمها: المركز الثاني في مسابقة مهرجان التكنولوجيا التي نظمته جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري، والمركز الخامس في مسابقة عطاء التي نظمتها جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء.