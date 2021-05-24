رحمة رياض تحتفل بخطوبتها على الفنان العراقي ألكسندر علوم..صور

رحمة رياض كشفت في الساعات الأخيرة عن ارتباطها من النجم العراقي ألكسندر علوم في مفاجأة كبيرة لمحبي النجمين، كما قدم العديد من نجوم في العالم العربي التهنئة لهما بهذه المناسبة السعيدة.

خطوبة رحمة رياض والنجم ألكسندر علوم

رحمة رياض النجمة العراقية نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة تجمعها بالممثل والنجم العراقي ألكسندر علوم وكشفت من خلالها عن ارتباطهما، حيث علقت بشكل مختصر على الصورة التي تجمعهما فكتبت" باركولي"، بينما نشر في نفس الوقت ألكسندر علوم صورة تجمعه برحمة رياض عبر حسابه على "انستجرام" أكد فيها خطوبتهما، وأشار أنه استطاع أن يحقق وعده بالارتباط من رحمة رياض فكتب تعليقا على الصورة قال فيه: "وعد مني وعد و اخذتها.. باركولي".

النجوم يقدمون التهاني لرحمة رياض وألكسندر علوم

ارتباط رحمة رياض صاحبة الـ34 عاما من ألكسندر علوم تفاعل معه العديد من النجوم والمشاهير في العالم العربي الذين سارعوا في تقديم التهاني للعروسين بهذه المناسبة السعيدة، وكان من بين هؤلاء الفنانة حنان رضا التي كتبت تعليقا قالت فيه: "الف مبروك ياعمري منه المال ومنج العيال وربي يرزقكم الذرية الصالحة يارب"، كما قدمت كذلك الفنانة دنيا بطمة التهنئة لزميلتها فكتبت: "مبروك يا عمري"، وعلق أيضا الفنان ناصيف زيتون على خبر ارتباط رحمة رياض بألكسندر علوم فكتب: "رحوم مبروك يا حبيبتي، الله يتمم على خير يارب"، كما علقت الفنانة رنا سماحة.

مي العيدان الإعلامية الكويتية قدمت التهنئة عبر حسابها على "انستجرام" لكل من رحمة رياض وألكسندر علوم فكتبت: "خطوبة رحمة رياض وألكسندر علوم ألف مبروك، رحوم تستاهل كل خير هالبنت جميله منظر ومحضر، واحلى خبر اخير شفت هذا اليوم يا صديقتي و اختي الصغيرة".

نجاحات مستمرة لرحمة رياض وألكسندر علوم

الفنانة رحمة رياض قد حققت نجاحا كبيرا في الفترة الماضية يضاف إلى النجاحات التي حققتها في السنوات الأخيرة وتحديدا بعدما شاركت في لجنة تحكيم برنامج المواهب "عراق ايدول" الذي حقق نسبة مشاهدة مرتفعة عند عرضه في العراق على شاشة mbc العراق، كما حقق كذلك ألكسندر علوم نجاحا مشابها من خلال مسلسل "أم بديلة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي وتصدر محركات البحث في العراق ونال اهتماما واسعا من قبل الجمهور.

يذكر أن رحمة رياض قد بدأت رحلتها مع الشهرة بعد ظهورها المميز في برنامج "ستار أكاديمي" عام 2010، الذي نافست على لقبه الذي حصل عليه النجم ناصيف زيتون في النهاية.