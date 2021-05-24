تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبد العزيز الصحية.. تعاني من التهاب في الرئة

دلال عبد العزيز أقلقت الجمهور في الفترة الأخيرة، رغم الإعلان عن سلبية المسحة الأخيرة التي أجرتها، إلا أنها مازالت تحت المتابعة الصحية في المستشفى ولم تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم إلى الآن.

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

وكشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، عن تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة دلال عبد العزيز، خلال مداخلة له مع برنامج "الحكاية" لعمرو أديب، وقال حسني إن مسحة دلال عبد العزيز الأخيرة جاءت سلبية، ولكنها ما زالت تعاني من آثار فيروس كورونا، وتعاني من التهاب في الرئة، وأضاف إنها تتلقى جلسات أكسجين ولكنها ليست على جهاز التنفس الصناعي.

دلال عبد العزيز تقلق الجمهور

وجاءت تلك التطورات، بعد التدوينة التي نشرها الإعلامي رامي رضوان أمس، والتي كشف بها عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، وأكد إنها لم تعلم بوفاة الفنان سمير غانم وأنها تعافت من فيروس كورونا، وقال في تدوينته:" الأهل والأصدقاء لكل من يحاول الإتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة.. نعتذر عن عدم قدرتنا الرد لأننا متواجدون طوال الوقت الى جانب حبيبتنا الغالية دلال عبد العزيز (سلبي كورونا منذ أيام)".

وتابع رامي رضوان في تدوينته:"فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي سمير غانم (نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من إدعى غير ذلك) لا أراكم الله مكروه في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها، الحمد لله على كل شيء، نشكركم لتفهمكم والإكتفاء بالرسائل النصية.. ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب"، وتواجدت الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى منذ ما يقارب شهر بعد إصابتها بفيروس كورونا، بالتزامن مع دخول زوجها الراحل سمير غانم المستشفى أيضاً.

تعاطف كبير مع الفنانة دلال عبد العزيز

ولاقت الفنانة دلال عبد العزيز تعاطف وتضامن كبير من الجمهور وزملائها الفنانين في الساعات الأخيرة، ونشر عدد من النجوم ادعية ورسائل لها وذلك بعد الكشف عن حالتها الصحية وكذلك عدم معرفتها بخبر وفاة زوجها سمير غانم، خوفاً على حالتها النفسية والصحية، وهو الأمر الذي أثر في قلوب الجميع.