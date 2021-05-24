كيف عبرت عائلة سمير غانم عن غضبها من تجاهل النجوم لحالة الحداد؟

أثارت وفاة الفنان سمير غانم حالة من الحزن لدى الجمهور العربي والوسط الفني، وكذلك أثارت الجدل بعد تجاهل عدد من النجوم لحالة الحداد ونشرهم فيديوهات في احد حفلات الزفاف يوم وفاة سمير غانم، وهو الأمر الذي امتد إلى عائلة سمير غانم والتي يبدو انها غضبت وتأثرت من ذلك التصرف.

هكذا تفاعلت عائلة سمير غانم مع مواقف الفنانين بعد وفاته

وتولى الفنان حسن الرداد، زوج إيمي سمير غانم، مهمة الرد والتفاعل مع مواقف الفنانين بعد وفاة سمير غانم على السوشيال ميديا، ووجه التحية لعدد من النجوم على مواقفهم بعد وفاة الفنان سمير غانم، ونشر عبر حسابه بانستقرام صور لهالة صدقي والتي اعتذرت عن حضور احد حفلات الزفاف بسبب حزنها على وفاة سمير غانم، وكذلك نشر صورة للفنان محمد حماقي والذي اعتذر أيضاً عن حفل زفاف وأعاد قيمة أجره بسبب حزنه على سمير غانم.

هل غضبت عائلة سمير غانم من يسرا والنجوم؟

واستمر حسن الرداد في تفاعله مع مواقف الفنانين بعد وفاة سمير غانم، ونشر صورة للفنانين عمرو سعد ومصطفى شعبان، وأشاد بموقفهما بعد اعتذارهما عن الظهور في أحد البرامج للحديث عن مسلسلهما "ملوك الجدعنة"، وذلك احتراماً لحالة الحداد على الفنان سمير غانم، واعتبر الجمهور ذلك تعبيراً عن موقف عائلة الفنان سمير غانم من بعض الفنانين الذين تجاهلوا حالة الحداد، وأن أسرة سمير غانم بالفعل غاضبة من ذلك الموقف.

هالة صدقي تبرر تجاهل الفنانين لحالة الحداد على سمير غانم

وتلقى عدد من النجوم هجوم كبير من الجمهور بسبب تجاهلهم لحالة الحداد على الفنان سمير غانم، وعلى رأسهم الفنانة يسرا والتي تداول الجمهور مقطع فيديو لها وهي ترقص في احد حفلات الزفاف بعد حضورها جنازة سمير غانم، وكذلك الفنانة لبلبة وإلها شاهين ونيللي كريم، وكذلك تلقى تامر حبيب هجوم عنيف بعد تدوينته التي هاجم بها المنتقدين وقال إنه حزين على سمير غانم ولكنه حضر حفل الزفاف واحتفل أيضاً مع أصدقائه.

ونشرت الفنانة هالة صدقي تدوينة لها على حسابها بفيسبوك بررت بها حضور الفنانين لحفل الزفاف، وقالت إن الفرح واجب مثل الحزن، وطلبت من الجميع التركيز على الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز بدلاً من الاهتمام بمواقف الفنانين وتصرفاتهم بعد وفاة سمير غانم، وذلك بعد اعتذارها عن حضور حفل زفاف بسبب حزنها على سمير غانم.