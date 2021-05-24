حورية فرغلي ترد على أمينة خليل بعد أزمة صلة قرابتهما:"حاولت أقرب لها بس دوت الخليج مش عايزة"

حورية فرغلي ردت على تصريحات أمينة خليل والتي نفت بها صلة القرابة الوطيدة بينهما، بعد تصريحات حورية فرغلي في آخر لقاء إعلامي معها حول عدم سؤال أمينة خليل عنها رغم صلة القرابة بينهما وانها بمثابة ابنة خالتها.

حورية فرغلي ترد على نفي أمينة خليل صلة قرابتهما

وقالت حورية فرغلي في تصريحات لها في برنامج "حضرة المواطن" اليوم، إنها لم تقصد معاتبة أمينة خليل والفنانين لعدم السؤال عنها في فترة مرضها، لأنها تلتمس الأعذار ولكنها كانت تنتظر من أمينة خليل ان تسأل عنها بسبب صلة القرابة في العائلة بينهما، وأشارت إلى انها لم تقل إنها ابنة خالتها ولا تدعي عليها، ولكنها لن تنكر صلة القرابة بينهما، وأكدت إنها بالفعل لا تعرف أمينة خليل لأنها ولدت وتربت في خارج مصر.

حورية فرغلي تعلق على أزمة صلة قرابها مع أمينة خليل

وأضافت حورية فرغلي إنها شعرت بسعادة بسبب وجود أمينة خليل في الساحة الفنية وشهرت إنها معها، وكانت تتمنى أن تكون على علاقة قريبة معها، وحاولت فعل ذلك لكن أمينة خليل لم تكن تريد ذلك، وقالت حورية فرغلي إن والدتها على صلة قرابة مع جدة أمينة خليل، وإنها تتشرف بذلك الأمر ولن تنكره ولم تقل إنها ابنة خالتها في تصريحاتها في البرنامج.

أزمة بين أمينة خليل وحورية فرغلي

وكانت حورية فرغلي قد تحدثت في لقائها الأخير عن الفنانين الذين لم يسألوا عنها في فترة مرضها وسفرها لأمريكا للخضوع لعملية جراحية في أنفها، ومنهم الفنانة أمينة خليل والتي قالت إنها بمثابة ابنة خالتها، ولكن علاقتهما غير قوية، وهو الأمر الذي جعل أمينة خليل تصدر بيان رسمي لنفي تصريحات حورية فرغلي وأكدت إنها لا تعرفها وليست ابنة خالتها كما تدعي، ويبدو أنها غضبت بسبب تصريحاتها ووقعت في أزمة معها.

وأشارت أمينة خليل في بيانها إلى أن العناوين المتداولة عن هذا الموضوع غير دقيقة، فهما ليستا أبناء خالة، ولكن هناك علاقة عائلية بعيدة تربط جدتها و والدة حورية ، مؤكدة أنه لا يوجد أي تواصل بينهما قبل دخول الفن أو بعده، تابعت أمينة أنه لم يكن هناك أي اختلاط بين العائلتين بأي شكل، والأمر علاقة عائلية بعيدة، لذلك طوال سنوات عملهما في الفن لم يتحدث أحد عن هذه العلاقة.