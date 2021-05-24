هالة صدقي تكشف عن لقطة مبكية في جنازة سمير غانم:"دنيا وإيمي تايهين من غير أمهم"

هالة صدقي وجهت رسالة جديدة بعد جنازة الفنان سمير غانم وموقفها من حالة الحداد والذي لاقى إشادة كبيرة من الجمهور، وكشفت عن لقطة وصور مؤثرة من الجنازة والتي ظهرت بها دنيا وإيمي سمير غانم في حالة حزن عميقة وتأثر.

هالة صدقي تكشف صور مؤثرة من جنازة سمير غانم

واستعادت الفنانة هالة صدقي لحظة مؤثرة من جنازة الفنان سمير غانم، ونشرت صور لها من الجنازة بجانب إيمي ودنيا سمير غانم على حسابها بانستقرام، وظهرت وهي تمسك بيديهما في الجنازة وتساندهما، ووصفت هالة صدقي دنيا وإيمي سمير غانم بالأطفال في الجنازة، وعن شعورهما بالتوهان بسبب عدم وجود والدتهما دلال عبد العزيز في الجنازة، ولاقت اللقطة تفاعلاً من الجمهور بسبب تضامنهم وتعاطفهم الكبير مع دنيا وإيمي سمير غانم.

هالة صدقي تكشف حالة دنيا وإيمي سمير غانم في الجنازة

وقالت هالة صدقي في تعليقها على الصورة المبكية:" احساسي في اللحظة دي ان ايمي ودنيا رجعوا أطفال وبالرغم من وقفه أزواجهم المحترمين حسن ورامي في ظهرهم، لكن تايهين من غير امهم، يا رب ما يحرم حد من اي غالي ولا عزيز ويلاقي الايد اللي تطبطب عليه وتشده وقت الشدة.. ربنا يرجعلهم امهم بألف خير".

هالة صدقي تتلقى الإشادة بسبب حدادها على سمير غانم

وكانت الفنانة هالة صدقي قد تلقت إشادة واسعة على مواقع التواصل بسبب تضامنها مع عائلة سمير غانم، واعتذارها عن التواجد في حفل زفاف بسبب الحداد على عكس عدد من النجوم الذين تجاهلوا حالة الحداد، ونشرت هالة صدقي تدوينة على فيسبوك كشفت به عن موقفها، ودافعت به أيضاً عن موقف زملائها الآخرين الذين حضروا الزفاف، وطلبت من الجمهور تكثيف الدعاء في هذه اللحظة للفنانة دلال عبد العزيز.

وقالت هالة صدقي في رسالتها:" بشكر كل الاقلام التي اشادت بتصرفي في اعتذاري عن حضوري عده مناسبات بالقاهرة لاصدقاء لي، الا اننا تركنا القضية الحقيقية وهو فقدان نجم كبير اسعدنا جميعا، ارجو منكم التركيز فقط علي الدعاء لدلال عبد العزيز لتعود لبناتها وبيتها وندعو لها ان تتحمل صدمة فقدان شريك وحبيب العمر، وكما ان العزاء واجب كذلك واجب الفرح واجب ، وخصوصا لو العلاقة تحتم ذلك، الحزن في القلب ومؤكد ان وكل زملائي وزميلاتي والعالم العربي كله حزين ومقدر حجم نجم كبير مثل سمير غانم، ارجوكم الدعاء لدلال".