ابن أحلام يعلق على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث ونشر صور سيارته المحطمة

أحلام الشامسي أقلقت الجمهور مؤخراً بسبب كشفها عن دخول ابنها فاهد المستشفى في السعودية، قبل أن يتداول الجمهور صوراً لسيارته المحترقة والمحطمة في الحادث الذي تعرض له.

ابن أحلام يتعرض لحادث مروع

وتداول الجمهور اليوم صوراً لسيارة فاهد ابن أحلام على مواقع التواصل، بعد تحطهما واحتراقها، وهو ما أقلق الجمهور على حالته الصحية، وذلك بعدما كشفت والدته عن دخوله المستشفى في السعودية، وحرص فاهد ابن أحلام على طمأنة الجمهور على حالته بعد تلقيه رسائل عديدة للإطمئنان عليه، وقال في تغريدة له على تويتر:" الله يحفظكم من الشر يارب العالمين اطمنكم اني بخير وعافية".

ابن أحلام يكشف حالته الصحية

وتلقى ابن أحلام رسائل وتعليقات من عدد من الفنانين أيضاً، ومنهم الفنانة أصالة والتي وجهت له رسالة وقالت:"ألف الحمد لله يا حبيبي"، وذلك بعدما وجهت له رسالة سابقة قالت بها:" حبيبي أنت ألف سلامة على قلبك ماماتي"، وكان فاهد ابن أحلام قد نشر تغريدة فور كشف والدته عن دخوله المستشفى منذ أيام، وقال بها:" أشكر كل من سأل عني وتحمد لي بالسلامه انا وعمي بفضل الله احنا بخير ونعمه والله يجزاكم خير على السؤال".

أحلام تقلق الجمهور على ابنها بعد دخوله المستشفى

وكانت الفنانة أحلام قد أثارت قلق متابعيها على نجلها فاهد الذي يتواجد في المملكة العربية السعودية بعدما تعرض لأزمة صحية لم تكشف النجمة الإماراتية عن أسبابها أو تفاصيلها، حيث نشرت أحلام تدوينة عبر حسابها على "تويتر" تدعو فيها لابنائها لكونهم ليسوا بالقرب منها، فكتبت: "إلهي إني أستودعك أبنائي قطعةً من قلبي، في مكان غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغِب، فاحفظهم حفظاً يليق بعظمتك..يارب".

ووجهت بعدها أحلام رسالة ابنها فاهد بعد الإطمئنان على حالته الصحية وقالت له:" يا عمري وروحي أنت أمي وحبيبي وقطعة من روحي.. الحمد لله ربي حماك أنت وعمك وربي كريم ما قصر معانا لأن عالم بحالنا الحمد لله وما قصروا عيال الأحساء معاكم بيض الله وجيهم ومش غريبة على عيال سلمان أهل الوفى والكرم أيدٍ مطوية الحمد لله حتى يتم الحمد منتهاه يا ربي لك الحمد والشكر حمداً كثيراً".