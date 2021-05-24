طالبت الإعلامية رضوي الشربيني جمهورها الدعاء للنجمة دلال عبد العزيز ، ونشرت صورة لها مع بناتها إيمى ودنيا وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام . وكتبت رضوي قائلة : دلال عبد العزيز لسه ماتعرفش انه جوزها عشرة ٣٨ سنة مات .. ادعو لها وادعوا لبناتهم ، اصعب احساس ممكن حد يحس بيه .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسالة مؤثرة من رضوي الشربيني لـ دلال عبد العزيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.