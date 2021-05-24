رامي رضوان يستعيد ذكرياته مع سمير غانم

نشر الإعلامي رامي راضوان مقطع فيديو للفنان الراحل سمير غانم، عبر صفحته الشخصية فيس بوك. وعلق رامي رضوان علي الفيديو قائلا: “الدنيا حلوة وعجيبة قوي!!”

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