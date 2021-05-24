بالفيديو.. ابن الراحلة نادية العراقية يحيى ذكرى ميلادها بـ”ورد وسوشى” فى قبرها

أحيا أبناء الفنانة الراحلة نادية العراقية ذكري ميلادها الأولى عقب رحيلها منذ أيام، حيث توفت يوم 16 مايو الجارى، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وزارابنها أدهم قبرها ومعه باقة ورود ووجبة سوشي حيث أنها كانت وجبتها المفضلة.

ونشرت الصفحة التي شيدتها ابنتها مي محروس عبر موقع "فيس بوك" الصور والفيديو، مصحوبة بتعليق: "في ذكري ميلادها قام ابنها أدهم بزيارة قبر والدته محملا ً بالورود ووجبة من السوشي كما كانت تحبه دائماً، وقرأ علي روحها سور من القرأن الكريم كانت المرحومة تحبها بصورة خاصة ودعا لها بالرحمة وتركها مودعاً عائداً لسرادق العزاء بالإسكندرية .. رحمها الله وطيب ثراها وأسكنها الفردوس الأعلي من الجنة وأنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما نشرت ابنتها مي محروس، عبر حسابها الشخصى، فيديو مجمع مع والدتها، معلقة عليه بكلمات مؤثرة بيوم ميلاد والدتها بعد وداعها لها بأيام، قائلة :"ماما اول عيد ميلاد ليكي متبقيش جنبنا و معانا أكيد انتي دلوقتي في الجنة و مبسوطة مع الملائكة و تيتا و جدو و اخواتك.. كان نفسي اقولك كل سنة و انتي طيبة و ابوسك و احضنك و اعملك مساچ زي ما كنتي بتحبي".

وتابعت :" و الله يا ماما انا مش مستوعبة إنك خلاص مشيتي و سبتينا من غيرك اتكسرنا من غيرك يا أمي انا فعلاً مش قادرة اعيش من غيرك.. انا عايزاكي و عايزة اشوفك بس عارفة انه مينفعش لأنك عند ربنا الرحمن الرحيم و اكيد مبسوطة.. شكراً يا ماما على كل لحظة عشتيهالنا و على كل لحظة ضحكتينا و طبطبتي علينا انا بحبك اوي بجد يا روحي .. دايماً كنتي بتحمينا و حتى لما مشيتي بتحمينا ".

وأضافت :"انا بحس بيكي حواليا و بحس بانك بتطبطبي علينا الحمدلله ربنا مصبرنا بس احنا موجوعين اوي يا ماما محدش فينا مستوعب احنا حاسين انك مسافرة زي كل مرة و راجعة تاني وسطنا.. عمري ما كنت اتخيل اني هكتب كده و لا اني هحس الاحساس الصعب ده كنت دايماً واثقة انك هتفضلي عايشة و ربنا هيفتكرني قبلك بس ربنا أراد حاجة تانية الحمدلله.. ماما الله يرحمك و يكرمك بجنته و سامحيني على اي حاجة كل سنة جاية و انتي في الجنة و بين ايدين ربنا.. بحبك و تعاليلي في الحلم اشوفك".

وتابعت في منشور أخر :"ايام صعبة اوي يارب هونها علينا و صبر قلب ابويا و ارحمها و اغفرلها .. عيدك سعيد في الجنة يا نور عيني".