تحت رعاية وزيرة الثقافة.. إلا فلسطين ندوة لصالون مصر المبدعة على...

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وتجسيدا لدور دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر التنويرى وتفاعلها مع الأحداث الجارية يعقد ضمن فعاليات صالون مصر المبدعة ندوة عامة بعنوان إلا فلسطين وذلك فى السابعة مساء الأربعاء 26 مايو على المسرح الصغير يقدمها الشاعر محمد بهجت بمشاركة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز ويتخللها فقرة فنية لكل من ماهر محمود ، سلمى هشام ، مايا ناصف ، الاء الشربينى ، علاء رضا ومصاحبة الموسيقار محمد فوزى .

يدور الحوار عن القضية الفلسطينية ويناول جوانب من خطوات مصر لمساندتها إلى جانب دور الإبداع فى التعبير عنها مع استعراض عدد من الأعمال الغنائية التى نقلت مشاعر التعاطف معها إلى الجمهور .