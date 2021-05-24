طبعة ثالثة من رواية “عركشينة السيد” لسلمان كيوش

بغداد ـ العمانية: صدر حديثًا عن دار قناديل للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة من رواية “عركشينة السيد” للكاتب العراقي سلمان كيوش.

ويقول كيوش لـوكالة الأنباء العمانية إن روايته تنتمي إلى قصص الحب، بطلُها إنسان متصالح مع نفسه، يعمل في معهد التدريب التربوي، يصادف شابة فيعشقها فورًا، ويجزم أنه رآها في مخيلته وفي انتظاره اللاوعي رغم أنه متزوج ولديه طفلة.

ويضيف أن بطل الرواية يتعرف على المؤلف (الراوي العليم) ويحدثه عن حبيبته، ولأن الأعراف السائدة حرمته منها فقد كلّفَ المؤلفَ بأن ينقل لها معاناته وكل ما سمعه ورآه عنده إن مات البطلُ قبله!

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