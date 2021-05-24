150 فنانا فى افتتاح معرض “مختارات عربية” بالقاهرة السبت المقبل

القاهرة ـ العمانية: يشهد أتيليه العرب للثقافة والفنون “ضي” بالقاهرة السبت المقبل 29 مايو، أكبر تظاهرة تشكيلية عربية على الساحة الثقافية، بافتتاح معرض “عربية” الثالث في قاعتي الأتيليه بمنطقة المهندسين بالقاهرة.

يشارك فى المعرض 150 فنانا عربيا من مصر والسعودية والسودان وسوريا وفلسطين ولبنان والعراق والبحرين والمغرب والصومال، وتحتل مصر الرصيد الأكبر من مشاركات الفنانين كون المعرض يقام في القاهرة.

يتضمن المعرض بعض أعمال الفنانين الرواد الراحلين وأعمال المعاصرين والشباب، في التصوير والرسم والنحت والخزف والجرافيك.

وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، إن المعرض يقام في ظل ذاكرة عربية حافلة بمرات ليست قليلة من التلاقي والوصال لتتجلي فيه الروابط الثقافية والتاريخية والمصيرية بين العرب، وهو بمثابة احتفالية ثقافية تشكيلية بهذه المتغيرات التي نتمني أن تشمل جميع المجالات الإبداعية والفنية والحياتية وأضاف قنديل في تصريحات صحفية له اليوم، أن المعرض يرصد إلى حد بعيد التغير الثقافي والإبداعي، ويعد واحدة من أكبر التظاهرات العربية التشكيلية لرواد عرب، أثروا حركة الفن العربي بأعمالهم الفنية الرائعة وآرائهم القيمة التي غيرت كثيرا من المفاهيم، وأشكال الفن وتوجهاته واختتم قنديل، مؤكدا أن ” عربية” الثالث بانوراما مصغرة للفن التشكيلي العربي، وكأنه فسيفساء ملونة بألوان قوس قزح المتناغمة لأبناء وطننا العربي الكبير من المحيط إلى الخليج، على الرغم من اختلاف توجهات الفنانين وتباين منطلقاتهم الفكرية.

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