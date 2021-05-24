“الحب وأشياء أخرى”.. قصص لحاسب الخميسي

القاهرة ـ العمانية: تضم مجموعة “الحُب وأشياء أخرى” للكاتب العراقي المقيم في السويد حاسب بستان الخميسي، أربع عشرة قصة قصيرة، تصطحبنا في جولات إلى المدينة وآفاقها الواسعة، ومنها إلى القرية وريفها الزاهر، والبادية وشمسها المشرقة، لنعود ثانيةً من حيث جِئنا.

ونطوف مع الكتاب الصادر عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام، في عوالم القناعة في الرزق، وقوة الإرادة، والحب المنغمس بالتضحية، والوفاء، وعلاقة الرجل بالمرأة، مع قدرٍ من الآراء والتاريخ.

تزخر قصص الخميسي الموزعة على 160 صفحة، بالكثير من حقائق الواقع، والكثير من الخيال أيضا، في سبيكة واحدة تعددت مكوناتها، صهرها المؤلف كي تتجانس مع بعض الليونة ليتمكن من طرقها وسحبها وصياغتها شكلا ومضمونا.

يُشار إلى أنّ هذه المجموعة هي الأولى من رباعية “مائة ليلة وليلة”، تليها “سلاما يا وطن”، ثم “السندباد الأخير”، وأخيرا مجموعة مسرحيات قصيرة من ذوات الفصل الواحد مستمَدّة من المجموعات الثلاث.

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