أسبوع المسرح في تونس

تونس ـ العمانية: تعيش تونس حاليا تظاهرة ثقافية مسرحية تشرف على تنظيمها إدارة أيام قرطاج المسرحية وتستمر لغاية 28 من هذا الشهر وتتضمن 41 عرضا مسرحيا لـ35 فرقة محترفة و5 عروض لفرق هاوية.

ونظرا للإجراءات المتبعة للتوقي من وباء كورونا 19 فإن إدارة المهرجان قررت أن تبث العروض عبر منصات التواصل الاجتماعي دون حضور الجمهور والاقتصار على حضور الصحفيين.

وقد ذكرت إدارة أسبوع المسرح ان من بين أسباب تنظيم هذه الدورة الظروف المادية التي يمر بها المسرحيون نتيجة الغاء الفعاليات الثقافية منذ السنة الماضية. وتمنح الإدارة المنظمة مقابلا ماديا مجزيا للفرق المشاركة مراعاة للضائقة التي يمر بها رجال الفن الرابع.

من بين المسرحيات المشاركة مسرحية رسائل الحرية للمخرج حافظ خليفة ومسرحية خرافة لأيمن النخيلي ومسرحية منطقة الطير لنوفل عزارة ومسرحية آخر فرصة لامل لمنصف وناس ومسرحية محترمة لمقداد الممزوغ ومسرحية غربة لحمزة بن عون.

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