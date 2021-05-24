شاهدوا بالصور والفيديو كيف أحيت أسرة نادية العراقية ذكرى ميلادها الأولى بعد الوفاة

نجل نادية العراقية النجمة الراحلة، حرص على إحياء ذكرى ميلادها بطريقته الخاصة، حيث زار أدهم قبر والدتها التي رحلت عن عالمنا في منتصف الشهر الجاري، بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

نجل نادية العراقية يحيي ذكرى ميلادها بـ"ورد وسوشي"

أدهم نجل نادية العراقية قرر أن يهدي والدته الأشياء التي كانت تحبها قبل وفاتها، حيث قدم لها باقة من الورود أمام القبر، إضافة إلى وجبة "السوشي" التي كانت تحبها كثيرًا، وتعتبرها الوجبة الأفضل لها.

الصفحة الرسمية للفنانة نادية العراقية على موقع فيسبوك، نشرت مجموعة صور لنجل الفنانة الراحلة وهو يحيي ذكرى ميلاد والدتها، وعلقت الصفحة على الصور: "في ذكرى ميلادها قام ابنها أدهم بزيارة قبر والدته محملا ً بالورود ووجبة من السوشي كما كانت تحبه دائماً، وقرأ علي روحها سور من القرآن الكريم كانت المرحومة تحبها بصورة خاصة ودعا لها بالرحمة وتركها مودعاً عائداً لسرادق العزاء بالإسكندرية .. رحمها الله وطيب ثراها وأسكنها الفردوس الأعلى من الجنة وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ابنة نادية العراقية تبكيها تزامنًا مع عيد ميلاد والدتها

وأعادت مي محروس ابنة النجمة الراحلة، نشر التدوينة عبر حسابها على فيسبوك، وتلقت عبارات التعازي من قبل بعض متابعيها وأصدقائها، الذين تمنوا لها الصبر دوت الخليج وأسرتها على فقدان والدتها، كما تمنوا الرحمة والمغفرة لنادية العراقية.

كما نشرت مي محروس كذلك عبر حسابها، مقطع فيديو يحتوي على العديد من اللقطات النادرة للراحلة مع أسرتها، وعلقت عليه برسالة مؤثرة، قالت فيها: "ماما اول عيد ميلاد ليكي متبقيش جنبنا و معانا أكيد انتي دلوقتي في الجنة و مبسوطة مع الملائكة وتيتا وجدو واخواتك.. كان نفسي اقولك كل سنة وانتي طيبة وابوسك واحضنك واعملك مساچ زي ما كنتي بتحبي".

ابنة نادية العراقية مصدومة لرحيل والدتها

وتابعت: "والله يا ماما انا مش مستوعبة إنك خلاص مشيتي وسبتينا من غيرك اتكسرنا من غيرك يا أمي انا فعلاً مش قادرة اعيش من غيرك انا عايزاكي وعايزة اشوفك بس عارفة انه مينفعش لأنك عند ربنا الرحمن الرحيم واكيد مبسوطة.. شكراً يا ماما على كل لحظة عشتيها لنا وعلى كل لحظة ضحكتينا وطبطبتي علينا انا بحبك اوي بجد يا روحي .. دايماً كنتي بتحمينا وحتى لما مشيتي بتحمينا.. انا بحس بيكي حواليا وبحس بانك بتطبطبي علينا الحمد لله ربنا مصبرنا بس احنا موجوعين اوي يا ماما محدش فينا مستوعب".

واختتمت: "احنا حاسين انك مسافرة زي كل مرة و راجعة تاني وسطنا.. عمري ما كنت اتخيل اني هكتب كده ولا اني هحس الاحساس الصعب ده كنت دايماً واثقة انك هتفضلي عايشة وربنا هيفتكرني قبلك بس ربنا أراد حاجة تانية الحمد لله.. ماما الله يرحمك ويكرمك بجنته وسامحيني على اي حاجة كل سنة جاية وانتي في الجنة وبين ايدين ربنا.. بحبك وتعاليلي في الحلم اشوفك".