قصي خولي ونادين نسيب نجيم يرقصان الدبكة في كواليس مسلسل "عشرين عشرين" .. فيديو طريف

قصي خولي ونادين نسيب نجيم خطف كل منهما الأنظار بعد انتشار فيديو جديد لهما من كواليس مسلسل "عشرين عشرين" الذي عرض في رمضان 2021، وهما يرقصان على أنغام الدبكة.

رقص قصي خولي ونادين نسيم نجيم في كواليس "عشرين عشرين"

فيليب أسمر مخرج مسلسل "عشرين عشرين" نشر عبر حسابه على "انستجرام" فيديو من كواليس العمل وتحديدا في حفل زفاف "بلبل وسعاد"، وكشف من خلال الفيديو عن تفاصيل ما قام به بطلي العمل قصي خولي ونادين نسيب نجيم في أثناء الحفل وخلف الكاميرا، حيث ظهر "صافي" قصي خولي ومعه "حياة" نادين نسيب نجيم وهما يرقصان على أنغام موسيقى حفل الزفاف، وعندما عادت الكاميرا لتصوير ما تبقى من المشهد عاد النجمين إلى وضعهما في تجسيد شخصياتهما، وعلق فيليب اسمر على الفيديو الذي نشره فكتب: "وهيك بيكون الجو ورا الكاميرا".

ردود فعل واسعة على رقصة ابطال مسلسل "عشرين عشرين"

فيديو رقص نادين نسيب نجيم وقصي خولي أثار اهتمام العديد من زملائهما في الوسط الفني حيث علق بعضهم عليه ومن بينهم الفنان إسماعيل تمر، ووسام صباغ، والنجمة رولا بقسماتي، بينما علق الكثير من المتابعين على الفيديو والحالة التي كان يعيشها ابطاله والتي نتج عنها نجاح كبير له عند عرضه في رمضان الماضي.

ويعتبر مسلسل "عشرين عشرين" هو ثاني الأعمال التي تجمع كل من الفنان قصي خولي ونادين نسيب نجيم بعد نجاح مسلسلهما "خمسة ونص" والذي عرض في رمضان 2019، واستطاع أن يحقق ردود فعل واسعة من قبل الجمهور العربي، وشاركهما البطولة فيه النجم معتصم النهار.

تفاصيل مسلسل "عشرين عشرين" لقصي خولي ونادين نسيب نجيم

مسلسل "عشرين عشرين" لا يزال العديد من نجومه يعيشون أصداء نجاحه حيث ينشر بطل العمل قصي خولي العديد من الصور والفيديوهات من حلقاته، كما عبر في أكثر من صورة على حالة الارتباط الواضحة مع شخصية "صافي"، وقدم قصي خولي الشكر لجميع العاملين في مسلسل فكتب عبر حسابه على "انستجرام": "من صافي الديب وبساطة ملابسه شكرا على الجهد والتعب والاهتمام بأبسط التفاصيل شكرا شركاء النجاح جميعا".

يذكر أن قصة المسلسل تدور حول نقيب في الشرطة تُدعى سما تحاول البحث عن أدلة قوية من أجل الإيقاع برجل عصابات يدعُى صافي يقوم بالعديد من الجرائم في الخفاء، إلا أنها تقع في حبه، والمسلسل من بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي وفادي إبراهيم وفادي أبو سمرة ورولا بقسماتي وكارمن لبس وغيرهم، وتأليف نادين جابر وبلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.