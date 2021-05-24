معلومات عن ألكسندر علوم خطيب رحمة رياض وتفاصيل قصة حبهما

الفنانة رحمة رياض فاجأت متابعيها يوم أمس بخبر إعلان خطوبتها من الفنان العراقي ألكسندر علوم حيث احتفل الثنائي بخطوبتهما بشكل رسمي وشاركا المتابعين بالصور الرومانسية الأولى لهما، في حين أثار ألكسندر اهتمام الجمهور وحشريتهم بمعرفة المزيد من المعلومات عنه خاصة وأن قصة حبه مع رحمة رياض ظلت طي الكمان لأكثر من عامين.

قصة حب رحمة رياض والفنان الكسندر علوم

قصة حب رحمة رياض والفنان الكسندر علوم لم تكن معلنة قبل خطوبتهما يوم أمس، إذ حافظ الثنائي على كتمان هذه العلاقة بينهما الى حين اشهارها رسميا بالخطوبة، حتى أن رحمة رياض كانت تتهرب او تنفي أي مشروع ارتباط لها في القريب العاجل.

ومع تلقي رحمة رياض والكسندر غلوم التبريكات من اصدقائهم الفنانين والمشاهير، يبدو كشف صديق لهما وهو الصحافي العراقي حيدر النعيمي تفاصيل قصة حبهما في تدونية نشرها على انستغرام وهنأهما فيها تحت عنوان "رحمة وألكسندر وشاهد لرحلة الحب بينهما".

حيدر النعيمي أكد بأنه كان شاهدا على قصة حب الثنائي منذ أواخر عام 2018 في أحد الحفلات الغنائية التي حضرها حيث لمس تبادل نظرات الحب بين رحمة رياض والكسندر علوم، لافتا الى أن الثنائي مرا بمراحل عدة قبل تتويج علاقتها بالإرتباط.

وأضاف في تدوينته :" بعدها ألتقيت الثنائي معاً بعد مرور ثلاث سنوات في بيروت لحضور الحلقة النهائية من برنامج "عراق آيدل"... فأمضينا أثناء تواجدي أوقاتا ممتعة، كان الحب بين هذا الثنائي كبيراً حد الدموع. مرّ هذا الحب بمراحل عدة توج أخيراً بإعلان الارتباط".

معلومات عن الفنان الكسندر علوم

الفنان الكسندر علوم هو ممثل عراقي من أصول اميركية، وعاش طفولته بالولايات المتحدة الأمريكية فدرس المسرح هناك وأكمل دراسته الى حين التخرج.

انطلق في خطواته الأولى نحو عالم الشهرة من باب الأزياء حيث عمل كموديل في الإعلانات لكبرى العلامات التجارية، ثم شارك في مجموعة من الأفلام القصيرة ليقرر الاستقرار في لبنان والتركيز على مهنة التمثيل.

شارك بمسلسل "أم بديلة" الذي تم عرضه في رمضان الماضي على MBC العراق، مجسداً شخصية خالد الورقي، فأشاد الجمهور بأدائه الملفت.

يحب السفر كثيرا وينشر صوراً له من جولاته السياحية عبر انستغرام، كما يحب امضاء وقت بين الطبيعة والسباحة ولعب الفوتبول.

يتابعه عبر إنستغرام أكثر من 450 ألف متابع، كما يتابعه على تيك توك أكثر من 70 ألف شخص حيث ينشر الفيديوات الترفيهية.