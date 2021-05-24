زوجة الفنان خالد سامي تعلن تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة مجددًا

خالد سامي النجم السعودي القدير تعرض لانتكاسة جديدة في حالته الصحية، تسببت في دخوله غرفة العناية المركزة قبل أسابيع قليلة، بحسب ما أعلنت زوجته السيدة عائدة العتيبي.

تدهور الحالة الصحية للفنان خالد سامي مجددًا

زوجة الفنان خالد سامي كشفت عن تفاصيل الحالة الصحية لزوجها النجم السعودي في تغريدة جديدة نشرتها عبر حسابها على تويتر، وأوضحت أن حالة زوجها تدهورت مجددًا منذ يوم 27 من شهر رمضان، وتم إدخاله لغرفة العناية المركزة مرة أخرى.

وكتبت عائدة العتيبي عن زوجها عبر تويتر: "الحمد لله المتفضل على جميع خلقه، حالة خالد سامي الصحية من الـ27 من رمضان انتكست؛ وهو ما استدعى إدخاله العناية المشددة وما زال، لكن الأمل والرجاء برحمته سبحانه بأن يشفيه وجميع مرضى المسلمين، وأن يربط على قلبي فلا حول لي ولا قوة إلا به سبحانه الرحيم القيوم المدبر أمور عباده إنه الله".

ابن خالد سامي يعبر عن اشتياقه لوالده

واقلقت تدوينة زوجة خالد سامي الجمهور على حالته الصحية، كما أنهم قاموا بالدعاء له بالشفاء العاجل وعودته سالمًا لأسرته ومحبيه.

من جانبه حرص نجله تركي على نشر صورة تجمعه بوالده في طفولته عبر تويتر، وعلق قائلًا: "اشتقت لك" ليتفاعل الجمهور معه ويتمنون الشفاء له.

تفاصيل الحالة الصحية لخالد سامي

الجدير بالذكر أنه في بداية الشهر الجاري، كشف تركي عن الطريقة التي يتبعها من أجل أن يساعد والده في استعادة الذاكرة بعدما أفاق من الغيبوبة مؤخرًا، حيث نشر مجموعة صور لوالده من أحد أعماله الدرامية عبر حسابه على تويتر، وعلق قائلًا: "قاعد اوري ابوي صور من كواليس مسلسله ابو العصافير عشان تساعده ان شاء الله باستعادة الوعي والذاكرة، وكانت ردة الفعل جميلة جدًا أنا سعيد والله".

الجدير بالذكر أن خالد سامي قد خضع لجراحة زراعة الكبد في الأشهر الماضية، وأطل على الجمهور في بداية شهر يناير الماضي من خلال مقطع فيديو، وطمأن الجميع على حالته الصحية والنفسية، وظهر الفنان السعودي في الفيديو بحالة معنوية عالية.

إلا أن الفنان القدير سرعان ما دخل في غيبوبة لعدة أسابيع بعد ذلك لكنه استيقظ منها في نهاية يناير، حيث كتبت زوجته عائدة العتيبي: "بشاير الخير هلّت علينا.. بعد 18 يوم من الترقب، بدأ خالد سامي بالاستجابة للأوامر والمثيرات الخارجية".