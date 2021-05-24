صور محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده الـ33 مع أسرته ويدلل زوجته بعد شائعات انفصالهما

محمد رمضان عاد من جديد ليرد على شائعات انفصاله عن زوجته نسرين أبو النجا بالظهور المتكرر معها، حيث جاء الظهور الأخير احتفالا بعيد ميلاده الـ33.

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده الـ33

محمد رمضان نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة جمعته مع زوجته نسرين أبو النجا وابنائه في لحظة احتفاله بعيد ميلاده الـ33، الصورة التي نشرها محمد رمضان حرص أن يظهر من خلالها مجموعة من الصور المصغرة التي جمعته مع زوجته في إشارة جديدة منه إلى القوة العلاقة بينهما على الرغم من أنباء انفصالهما التي انتشرت في الأشهر الماضية، وعلق النجم المصري على الصورة فكتب : "كل سنة و انتم معايا".

ظهور متكرر لمحمد رمضان مع زوجته للرد على أنباء انفصالهما

محمد رمضان أكد من خلال صورته الجديدة مع زوجته بمناسبة عيد ميلاده أن لا أزمات تهدد علاقتهما، وأنه يحاول من خلال احتفاله بعيد ميلاده أن يكثف ظهوره مع زوجته نسرين أبو النجا وذلك بعدما قام في الفترة الماضية بحذف الصور التي تجمعه بها، مما أثار جدلا واسعا حول انفصالهما لكنه عاد ليرد على هذه الأنباء منذ ما يقارب الـ10 أيام من خلال نشر مجموعة صور عائلية تجمعهما مع أسرته، في محاولة منه لنفى ما تم تداوله، كما ظهر معه كل من والدته وأشقائه، وعلق على الصور قائلًا: "عيلة رمضان في لمة رمضان ربنا يحفظكم ومايحرمنيش منكم انتم وعيلتي التانية الجمهور الغالي".

سمية الخشاب علقت على الصورة التي نشرها محمد رمضان فكتبت: "كل سنة وأنت طيب يارو، وربنا يحفظلك عيلتك"، بينما وجه كذلك الفنان محمد نور التهنئة له بمناسبة عيد ميلاده، وتمنى له السعادة مع أسرته فكتب: "حبيبي يا حمودي كل سنه وانت طيب ويحفظك انت واهل بيتك كلهم"، كما تفاعل عدد كبير من المتابعين مع صورة محمد رمضان وأسرته.

9 سنوات عمر زواج محمد رمضان من نسرين أبو النجا

محمد رمضان ارتبط بزوجته نسرين أبو النجا في شهر ديسمبر عام 2012، ورزق منها بعلي وكنز، وظهر الثنائي في العديد من المناسبات معا قبل أن تنتشر أنباء انفصالهما في الشهور الأخيرة والتي سعى محمد رمضان لنفيها بظهوره المتكرر مع زوجته.

يذكر أن محمد رمضان قد نافس في الموسم الرمضانى الماضي بمسلسل "موسى" الذي يشارك في بطولته أيضًا كل من سمية الخشاب، سيد رجب، منذر رياحنة، عارفة عبد الرسول، هبة مجدي، صبري فواز، رياض الخولي، عبير صبري، وآخرين. قصة الكاتب ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلام.