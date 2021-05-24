4 أزمات ضربت الوسط الفني مؤخرا وأثارت الخلافات بين زملاء المهنة

أزمات حادّة عصفت بالوسط الفني خلال شهر مايو الجاري، وأحدثت بعض هذه الأزمات انقساماً وخلافات قوية بين الفنانين، على مثيل أزمة الفنانة مها احمد مع زملائها أحمد سقا وأمير كرارة والمخرج محمد سامي، وأزمة حضور بعض الفنانين لحفل زفاف بعد ساعات قليلة من مشاركتهم في جنازة سمير غانم...فنرصد لكم تفاصيل هذه الأزمات.

أزمة عزاء سمير غانم

في الأيام الماضية، اشتعلت أزمة جديدة في الوسط الفني أثر مشاركة العديد من النجوم في حفل زفاف صاخب لرجل الأعمال علي الجميل بعد ساعات قليلة من وفاة سمير غانم ومشاركة البعض منهم في جنازته صباح يوم الجمعة الماضي، فتلقى عدد منهم وعلى رأسهم يسرا ولبلبة الإنتقادات اللاذعة لتصرفهم.

في المقابل، لم يتوان البعض الآخر من الفنانين عن تقديم الإعتذار من حضور حفل الزفاف او المناسبات بسبب حالة الحداد التي يعيشونها على سمير غانم، كحالة الفنانة هالة صدقي والفنان محمد حماقي، الأمر الذي اشاد به الجمهور واعتبره البعض بأنه موقف تسببّ ايضا بإحراج زملائهم ممن حضروا حفل الزفاف، فإضطرت بعدها هالة صدقي الى تبرير حضور زملائها المناسبات السعيدة معتبرة بأنه " "زي ما العزاء واجب الفرح كمان واجب".

هذه الأزمة دفعت ايضا بعض الفنانين الى الإدلاء برأيهم وبينهم الفنان تامر حبيب الذي أكد أنه بحال وفاته يوصي النجوم بأن لا يفوتوا أي مناسبة سعيدة لحضورها بنفس الوقت بكونه يتمنى أن ينسيهم ذلك الحزن، كما كتب قائلا بعد حضوره حفل زفاف عقب ساعات من دفن سمير غانم :"طيب، أنا فعلا حزين وموجوع على وفاة الأستاذ سمير غانم، وللأسف ماقدرتش أروح الجنازة والدفنة لإني في الجونة وحصلت ظروف تمنعني أسافر الصبح، وأرجع بالليل علشان أروح الفرح، وللحق الفرح كان جميل وطاقته كانت حلوة، فرقصت وغنيت مع عمرو دياب واتصورت مع أصحابي.. حد عايز حاجة؟".

أزمة مها احمد مع النجوم

الفنانة مها أحمد فجرت أزمة عاصفة في الوسط الفني بعدما وجهت عدة اتهامات لـ أحمد السقا وأمير كرارة من بينها بأنهم لم يهتموا بها وتجاهلوها بعدما طلبت منهم العمل معهم، وروت عدة مواقف بهذا الشأن، فكان الرد بداية من عائلة الطرفين ثم اصطف النجوم بين مؤيد لتصرفها وبين معاتب لها، فيما حاولت فئة أخرى التدخل للصلح بين الأطراف الفنانة نشوى والفنان أحمد التهامي، بينما أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا دعت فيه الأطراف الى التعالي على كل ما هو شخصي لصالح المصلحة العامة، وطالبتهم فورا بإيقاف التراشق الإعلامي.

من جهته، استجاب أمير كرارة لدعوة التهدئة والصلح فكتب تعليقا على منشور الفنان أحمد التهامي قائلا: "مها أختي ومجدي أخويا وأنا والله ولا زعلان ولا أي حاجة عشان فعلا الموقف دا محصلش، وبردو مش زعلان منها دي حبيبتي ومجدي حبيبي وأخويا".

كما رد احمد السقا على مها أحمد عبر منشور له عبر السوشيال ميديا قائلا :" العشرة بتحكم الواحد..والعيش والملح عقد..وعفا الله عن ما سلف يا أختي العزيزة(مها)"، ليتم اسدال الستار علىى هذه الأزمة من جانب أطرافها الثلاثة.

خلاف حورية فرغلي وأمينة خليل

حورية فرغلي ايضا أثارت الجدل بعد ظهورها الأخير في لقاء تلفزيوني على قناة الحياة فتحدثت عن الفنانين الذين لم يسألوا عنها في فترة مرضها وسفرها لأمريكا للخضوع لعملية جراحية في أنفها، ومنهم الفنانة أمينة خليل والتي قالت إنها بمثابة ابنة خالتها، وهو الأمر الذي جعل أمينة خليل تصدر بيانا رسميا لنفي تصريحات حورية فرغلي وأكدت إنها لا تعرفها وليست ابنة خالتها كما تدعي، وبدا بأنها غضبت بسبب تصريحاتها ووقعت في أزمة معها.

خلاف شذى حسون ورحمة رياض

"لقب نجمة العراق الأولى" اشعل أزمة جديدة بالوسط الفني بين الفنانتين العراقيتين شذى حسون ورحمة رياض والتي تناوبت كل منهما على الصاق هذا اللقب بها في الأيام الماضية لتشتعل بينهما حرباً امتدت الى فانزاتهما على السوشيال ميديا.

واطلت الفنانة رحمة رياض في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي اللبناني علي ياسين، وحينما سألها عما إذا كانت ترى نفسها نجمة عراق الأولى، أجابت قائلة "نعم"، لترد عليها شذى حسون على طريقتها فنشرت صورة لها على غلاف احد المجلات العراقية وتضمنت الصورة عنوانا كالتالي "شذى حسون، نجمة العراق الأولى" الأمر الذي اعتبره الجمهور بأنه رد حاسم منها على تصريح رحمة رياض.