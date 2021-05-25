لقطة مؤثرة لطوني عيسى يبكي تأثراً في حفل زفافه.. بالفيديو

طوني عيسى الفنان اللبناني احتفل هذا الأسبوع بزفافه على أمونة عيد، وتداول الجمهور مقاطع فيديو وصور للحظات المميزة من حفل الزفاف والذي حضره عدد من النجوم اللبنانين.

طوني عيسى يبكي تأثراً في حفل زفافه

وتداول الجمهور مقاطع فيديو وصور للفنان اللبناني طوني عيسى من حفل زفافه السبت الماضي على أمونة عيد، ولاقت الفيديوهات تفاعل كبير من الجمهور بسبب رومانسيتهما وطريقتهما في الاحتفال، بالإضافة إلى تقديم طوني عيسى لأغنية خاصة بصوته لزوجته، وقدمها لها في حفل الزفاف، ونشر عيسى صوراً من جلسة التصوير التي خضع لها مع عروسه على مواقع التواصل.

رومانسية طوني عيسى وزوجته في حفل زفافه

ومن اللقطات التي لاقت تفاعل خاص من الجمهور من حفل زفاف طوني عيسى، بكائه وتأثره في حفل الزفاف، حيث تداول الجمهور فيديو له وهو يرقص برومانسية مع عروسه، ولكنه لم يتمالك دموعه وبكى تأثراً، وحاولت زوجته تجفيف دموعه أثناء رقصهما، وأعجب الجمهور بتصرف عروسه ورومانسيتهما وكذلك اللحظة المؤثرة التي عاشها طوني عيسى في حفل الزفاف.

طوني عيسى يحتفل بزفافه

وأقام الفنان اللبناني طوني عيسى حفل زفاف مميز السبت الماضي، واحتفل بزواجه مع عدد من نجوم الفن وعلى رأسهم ورد الخال وداليدا خليل وجيسي عبدو ووسام صباغ وغيرهم، واحتفل طوني عيسى بزواجه من أمونة عيد بعد قصة حب طويلة، وتلقى عدة تهاني من أصدقائه وزملائه في الوسط الفني ومنهم داليدا خليل التي وجهت رسالة له وقالت:" فرحتي كبيرة اليوم لأنّه عم بشهد على أجمل قصة عرفتها من "اليوم الأوّل" وبعد ٨ سنين عم تتكلّل بالزواج، مبروك لأجمل عروسين، بحبكن يا صديقَي العمر.. قصة حبكم رح تبقى المثل لكلّ اتنين جرّبت تفرّقن الحياة بس ما قدرت لأنو اللي متلكن ما بفرّقن إلّا الموت".

وتلقى طوني عيسى عدة رسائل تهنئة من النجوم ومنهم نيكول سابا التي علقت له:" مبروك يا عرسان الله يوفقكن بحياتكن والعمر كلّو سوا"، وكذلك نوال الزغبي التي هنأته وقالت:" الف مبروك.. انشالله بتتهنى وكل إيامكن سعادة وحب"، ويذكر أن آخر أعمال الفنان طوني عيسى في مسلسل "عشرين عشرين" في دور "هرم" مع نادين نجيم والذي عرض في موسم رمضان الماضي.