إنجي علاء زوجة يوسف الشريف تعلق على اتهامات اقتباس فكرة "كوفيد 25" من أفلام الزومبي

إنجي علاء كاتبة مسلسل "كوفيد 25" وزوجة الفنان يوسف الشريف ردت على جملة الانتقادات التي وجهت للمسلسل خلال الفترة الماضية، وذلك في برنامج "حروف الجر" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر إذاعة "نجوم أف إم".

إنجي علاء ترد على اتهامات اقتباس مسلسل "كوفيد 25"

إنجي علاء أوضحت في تصريحاتها لبرنامج "حروف الجر" موقفها من الهجوم الذي تعرض له العمل، وأكدت أن هناك انتقادات وجهت من البعض دون مشاهدة المسلسل، وأن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون بعض وجهات النظر التي يطرحونها صحيحة، بينما هناك تيار آخر من اصحاب المصالح.

إنجي علاء رفضت اتهامها بإقتباس فكرة مسلسل "كوفيد 25" من بعض الأعمال الأجنبية والتي تتناول قصص "الزومبي"، وأشارت أن "كوفيد 25" يحاول تقديم احداثه عن طريق طرح فكرة فيروس يهاجم عقل الانسان ويبدأ في التطور مما يتسبب في التأثير على الحمض النووي له فيحوله إلى كائن لا يشعر وليس لديه أي مميزات عقلية، وأكدت أن فكرة العمل لم يتم طرحها من قبل في أعمال أجنبية، كما أن المسلسل لا يتناول قصص زومبي بل المصابين بهذا الفيروس فقط.

إنجي علاء تعلق على ظهورها كممثلة في "كوفيد 25" ليوسف الشريف

إنجي علاء تحدثت عن ظهورها في أحدث مسلسل "كوفيد 25" وأكدت أن الصدفة دوت الخليج التي تسببت في هذا الظهور، وأنها لا تفكر في خوض تجربة التمثيل لكونها ترى عدم امتلاكها هذه الموهبة التي تحتاج إلى الكثير من العمل لتطويرها، وأوضحت أن المشهد الذي ظهرت به كان لا يحتاج إلى مجهود كبير من ناحية التمثيل بل كان بسيط وقصير، وأشارت إلى رغبتها في استكمال مشوارها مع الكتابة الدرامية على الرغم من سعادتها بردود الأفعال حول دورها في العمل.

إنجي علاء توجه الشكر لجمهورها بعد مساندته لها وزوجها يوسف الشريف

تصريحات إنجي علاء أثارت ردود فعل واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، مما جعل الكاتبة تعود للظهور عبر حسابها على "تويتر"، وتقدم الشكر لكافة متابعيها وجمهور زوجها الفنان يوسف الشريف الذين يساندوهما في مشوارهما الفني فكتبت: "شكرا للناس اللي معانا بدون أسباب، بدون شروط وبدون مقابل، شكرا للناس اللي بتهون علينا دايما وبتقدر ضغوطات الحياة ولو قصرنا في حاجة مابيشيلوش، شكرا للناس اللي بتحب تشوفنا كويسين وتسمع عنا كل خير ولو وقعنا يقومونا، شكرا للناس اللي بتحبنا وبتقدر تعبنا وبتحب تفرح لفرحنا".

يذكر أن مسلسل "كوفيد 25" قد عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نسبة مشاهدة كبيرة، كما تعرض العمل لبعض الانتقادات بسبب فكرته التي تتحدث عن وباء فيروسي يصيب الانسان ويحوله لكائن دون مشاعر، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان يوسف الشريف، وأيتن عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسني.