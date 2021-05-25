الصورة الأولى لدينا الشربيني مع تقلا شمعون في مسلسلهما الجديد وهذه تفاصيله الأولى

القاهرة- دوت الخليج الثلاثاء,25 آيار (مايو) 2021 - 06:47
دينا الشربيني كشفت عن مفاجأتها الفنية الجديدة بعد انتهاء موسم رمضان وعرض مسلسلها الأخير "قصر النيل"، وانطلقت دينا الشربيني في تصوير عملها الجديد "الزيارة" على تطبيق "شاهد".
أول صورة لدينا الشربيني في مسلسلها الجديد
ونشرت الممثلة اللبنانية تقلا شمعون صورة لها اليوم مع الفنانة دينا الشربيني في كواليس تصوير مسلسلها الجديد على تطبيق "شاهد"، والذي كشفت تفاصيله الأولى في تعليقها على الصورة وقالت:" مبسوطة كتير بوجود صديقتي وزميلتي دينا الشربيني بلبنان، اشتغلنا سوا قبل بمسلسل روبي وهلق عم نرجع نشتغل سوا لمسلسل الزيارة اللي رح ينعرض على منصة شاهد، كتير محمسة لنخوض بهالتجربة مع بعض يا دينا".
تفاصيل مسلسل دينا الشربيني الجديد
ولم تكشف دينا الشربيني التفاصيل الكاملة لمسلسلها الجديد "الزيارة"، إلا انه من المتوقع أن يأتي المسلسل من 10 حلقات، وأكتفى تطبيق شاهد بالتعليق على صورة دينا الشربيني وتقلا شمعون:" ما في أحلى من هيك، قمرين بصورة واحدة، ناطرين الزيارة"، ووجه عدد من النجوم التهنئة لدينا الشربيني وتقلا شمعون على انطلاق تصوير مسلسلهما الجديد ومنهم كارمن بصيبص وريتا حرب وظافر العابدين وماريتا الحلاني وغيرهم.
نشاط فني لدينا الشربيني
وتستمر الفنانة دينا الشربيني في حالة نشاطها الفني الفترة الحالية، حيث عرض لها في موسم رمضان الماضي مسلسل "قصر النيل"، والذي واصلت به تواجدها في مواسم رمضان الاخيرة، وشارك في المسلسل عدد من الفنانين مثل ريهام عبد الغفور وصبري فواز وصلاح عبد الله وأحمد مجدي وغيرهم، وعرض لها أيضاً في موسم عيد الفطر فيلم "ثانية واحدة" مع الفنان مصطفى خاطر، والذي تعود به إلى السينما والكوميديا.
ويبدو أن عام 2021 سيشهد حالة نشاط كبيرة لدينا الشربيني، فبجانب تعاقدها على مسلسل "الزيارة" مع تقلا شمعون على تطبيق شاهد، فهي تنتظر عرض عدة أعمال سينمائية جديدة الفترة المقبلة، وعلى رأسها فيلم "البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين" مع الفنان كريم عبد العزيز، بالإضافة إلى فيلم "30 مارس" مع أحمد الفيشاوي، ولم يتحدد موعد عرض الفيلمين بعد.
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