الفنان شريف دسوقي يخضع لعملية جراحية لبتر قدمه وبدرية طلبة تكشف حالته

شريف دسوقي أقلق الجمهور اليوم على حالته الصحية بعد كشف الفنانة بدرية طلبة عن خضوعه لعملية جراحية لبتر قدمه بسبب حدوث مضاعفات بها بسبب إصابته بمرض السكر.

أول تعليق من شريف دسوقي بعد بتر قدمه

وكشفت الفنانة بدرية طلبة اليوم عن خضوع الفنان شريف دسوقي لعملية جراحية، وقالت في تدوينة لها على فيسبوك:" شريف دسوقى داخل العمليات كمان ساعة دعواتكم من فضلكم"، قبل أن تكشف المزيد عن حالته الصحية في تدوينة أخرى وتكشف أنه خضع لعملية بتر قدمه، وقالت:" عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه، صعب قوي بني أدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور، وخصوصا رجليه ربنا يصبرك ياشريف ويقوي قلبك ويتم شفاء علي خير".

بدرية طلبة تكشف حالة الفنان شريف دسوقي الصحية

ونشرت الفنانة بدرية طلبة تدوينة أخرى عبر حسابها بفيسبوك، تحدثت بها عن حالة الفنان شريف دسوقي بعد قلق الجمهور على حالته بعد الكشف عن تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها، وقالت:" للناس اللى بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن علي الفنان شريف دسوقى (سبعبع) كان فيه جرح فى رجله الشمال وهو مريض سكر حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والاشعه والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة، وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمدلله أدعوله ربنا يتم شفاه علي خير".

وعلق الفنان شريف دسوقي عبر صفحته الرسمية بفيسبوك بعد خضوعه للعملية الجراحية وقال:" قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل شي"، وتضامن مع شريف دسوقي عدد كبير من الجمهور على مواقع التواصل والذين تعاطفوا معه بعد الكشف عن حالته الصحية وخضوعه لعملية بتر قدمه، وتصدر إسمه مواقع التواصل بعد ساعات من كشف بدرية طلبة عن حالته وعن العملية التي خضع لها.

شريف دسوقي يقلق الجمهور

وكان شريف دسوقي قد كشف مؤخراً عن معاناته الصحية وقال إنه اكتشف إصابته بالسكر أثناء تصوير فيلم "وقفة رجالة"، وذلك بعد شعوره بدوخة أثناء التصوير ولكن حالته تدهورت بعد إصابته بجرح في قدمه أثناء التصوير، وأضاف وقتها إنه اكتشف أيضاً إصابته بالقدم السكري منذ أشهر وكانت مهددة بالبتر، قبل أن يجري اليوم عملية جراحية بالفعل لبتر قدمه، وكان شريف دسوقي قد حقق شهرة كبيرة بدوره "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" العام الماضي.