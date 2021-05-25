أحمد السقا يحيي ذكرى ميلاد حماه محمد الصغير وابنته تتذكره برسالة مبكية.. بالفيديو

أحيت عائلة أحمد السقا اليوم ذكرى ميلاد مصفف الشعر الراحل محمد الصغير، والد مها الصغير زوجة أحمد السقا، ونشر السقا ومها الصغير وابنهما ياسين السقا رسائل مؤثرة تذكروا بها الراحل في ذكرى ميلاده.

زوجة أحمد السقا تحيي ذكرى ميلاد والدها برسالة مؤثرة

ونشرت المذيعة مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، رسالة مؤثرة عبر حسابها بانستقرام بمناسبة ذكرى ميلاد والدها الراحل محمد الصغير، ونشرت صورة لها مع والدها وقالت في رسالتها:" فكرت فيك اليوم، لكن هذا ليس جديدًا، فكرت بك بالأمس وفي اليوم السابق له، أفكر فيك طوال الوقت حرفياً، أفكر فيك بصمت، ما زلت أتصل برقمك وما زلت أرسل لك رسائل نصية تخبرك بأشياء لم تتح لي الفرصة لأقولها".

عائلة أحمد السقا توجه رسائل مبكية لمحمد الصغير

وتابعت مها الصغير في رسالتها:" يبدو الأمر مجنونًا ولكني أفكر فيك بصمت وأسمعك صوت يخبرني متخافيش طول ما انا عايش، أسمع ملاحظاتك الصوتية وأسمع ضحكتك كل يوم .. أنظر إلى صورك الآن بطريقة مختلفة، أرى أن لديك مميزات خاصة جدًا.. عيناك تبتسمان، لكن مليئة بالرحلة الشاقة والطويلة التي مرت.. أتذكر يديك.. يد رجل يحكي قصة، قصة عن نجم صاعد، يد متعبة وخشنة، ذاكراك دوت الخليج الشيء الوحيد الذي يبقيني عاقلًا، لقد علمتني أشياء كثيرة، ولكن هناك شيء واحد لم تعلمني إياه، وهو كيف أكون قادرة على العيش بدونك..عيد ميلاد سعيد حبيبي ... حتى نلتقي مرة أخرى".

أحمد السقا وابنه يحييان ذكرى ميلاد محمد الصغير

وأحيا كذلك الفنان أحمد السقا ذكرى ميلاد حماه محمد الصغير، فيديو عرض به صور مختلفة لمحمد الصغير من مراحله العمرية المختلفة، وعلق على الفيديو قائلاً:" النهاردة ذكرى ميلاد حمايا الغالى.. "المعلم".. نسألكم الفاتحة والدعاء"، ونشر نجله ياسين صورة له مع جده محمد الصغير وأحيا ذكرى ميلاده برسالة مؤثرة أيضاً وقال:" أسعد أول عيد ميلاد في الجنة لمن أحلم به كل اسبوع ما يقارب 3-4 مرات، لا أصدق أنني لست معك للاحتفال بيومك الخاص، لكنني متأكد من أنك تقضي حفلًا كبيرًا هناك".

وتابع ياسين السقا:" أحبك وأفتقدك وأتمنى أن يكون لديك أسعد أعياد ميلاد، وأعدك ببذل قصارى جهدي لرعاية جميع أحبائنا كما كنت تفعل دائمًا، ابتسامتك وطاقتك دوت الخليج الشيء الذي جعلني أستمر، لذا دعنا فقط نتخيل أنك هنا معي، أتمنى أن ترى هذا هناك وتبتسم.."، وكان مصمم الشعر الشهير محمد الصغير قد توفي في شهر يناير الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا.